Накануне супруги неожиданно появились на Ямайке. Эксперт оценил поведение пары.

Стало известно, в каких отношениях сейчас принц Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Hello Magazine.

По словам эксперта по языку тела, во время премьеры фильма о Бобе Марли на Ямайке супруги демонстрировали четкие признаки того, что они "полностью влюблены".

Герцогиня Сассекская появилась на публике в топе с квадратным вырезом и черной юбке от одного из ее любимых брендов Carolina Herrera, а принц Гарри был в белой рубашке и костюме.

Даррен Стэнтон объясняет, что неожиданное появление пары доказало, что они "никогда не были сильнее", судя по их длительному зрительному контакту и держанию за руки.

Меган Маркл и принц Гарри на Ямайке Фото: Getty

Герцоги Сассекские продемонстрировали "полностью единое" лицо, говорит эксперт, добавив: "... когда она положила правую руку на грудь Гарри. Грудь, как известно, является чувствительной областью в языке тела, поскольку именно там расположено большинство ваших жизненно важных органов. Тот факт, что она положила туда свою руку, доказывает, что между ними существует огромное доверие и взаимопонимание".

Меган Маркл и принц Гарри на Ямайке Фото: Getty Images

"Физическое прикосновение, близость и зрительный контакт — это три основных жеста, которые сигнализируют о том, что человек может быть влюблен, и Меган показала их все", — добавляет специалист.

По словам эксперта, долгое время пара не демонстрировала жестами своих чувств, однако новый выход опровергает все домыслы о недоразумениях между ними.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл неожиданно появились на Ямайке.

Также Фокус писал о новом скандале, в который попали принц Гарри и Меган Маркл.