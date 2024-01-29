Морская тематика: Пэрис Хилтон показала фото со дня рождения своего сына

Пэрис устроила своему сыну Фениксу экстравагантный праздник, украсив свой задний двор в стиле подводного мира. А среди гостей были Келли Осборн и Румер Уиллис.

Пэрис Хилтон сделала все возможное, чтобы первый день рождения ее сына Феникса прошел идеально. 42-летняя светская львица устроила в субботу у себя дома вечеринку на тему "Живущие под водой", на которой присутствовали Лэнс Басс, Келли Осборн и Румер Уиллис и показала фото с праздника. Об этом пишет Daily Mail.

Мать двоих детей преобразила свой задний двор так, чтобы он стал похож на дно океана с причудливой аркой, наполненной красными, синими и оранжевыми воздушными шарами, а также несколькими воздушными шарами в форме различных рыб.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом Фото: Instagram parishilton Пэрис Хилтон с сыном Фениксом Фото: Instagram parishilton

Хилтон даже включала музыку из диснеевского мультфильма "Русалочка" из динамиков и украсила свой внутренний дворик декорациями в виде морских водорослей.

"Это первый день рождения Феникса, и у нас тема "Живущие под водой". Я так взволнована. Всю свою жизнь я устраивала потрясающие вечеринки по случаю дня рождения. Так что теперь возможность сделать это для моего маленького мальчика – это так волнующе", — призналась Пэрис.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом Фото: Instagram parishilton

Сама Хилтон надела длинное синее платье, белые солнцезащитные очки, корону принцессы и дополнила образ большой стеганой сумкой Chanel.

Самого Феникса нарядили в белую футболку, брюки цвета хаки и стильную кепку.

Келли Осборн на вечеринке Феникса

Пэрис показала в Instagram, как Феникс играл с кроликами, козлятами, цыплятами и овцами из контактного зоопарка на вечеринке. И как она веселилась с сыном в бассейне с шариками. Среди гостей были Румер Уиллис и Келли Осборн со своими детьми.

Пэрис Хилтон и Келли Осборн Фото: Instagram parishilton Пэрис Хилтон и Румер Уиллис Фото: Instagram parishilton

Напомним, Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. Феникс родился от суррогатной матери год назад, а в ноябре 2023 года у пары родилась дочь Лондон, также от суррогатной матери.

Пока Пэрис еще не показала фото своей дочери. Пока она поделилась только одним рождественским снимком, на котором не видно ее лица.