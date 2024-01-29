Дочь Мадонны в откровенном образе снялась для обложки журнала (фото)

Лурдес Леон, как и ее мать, любит откровенные образы и часто появляется на обложках в провокационных образах. Она также активно развивает музыкальную карьеру.

27-летняя Лурдес Леон, дочь американской певицы Мадонны, вместе с 22-летней дочерью Лизы Ринны Амелией Хэмлин снялась в очень пикантной фотосессии для журнала Perfect. На двух версиях обложки глянца девушки позируют в нижнем белье и подтяжках.

Хэмлин позировала в откровенном красном бикини, едва прикрывающем ее грудь. Образ дополняли красные высокие гольфы и такого же цвета босоножки.

Амалия Хэмлин

Лурдес предстала на черно-белом фото в корсете и с подвязками. Она запрокинула голову назад, сидя на стуле, и ее длинные волосы почти касались пола.

Темой шестого выпуска издания является "дом", а на обложке также присутствуют Гвендолин Кристи, Эмма Д'Арси и Бет Дитто.

Пост, рекламирующий кавер Лурдес, был подписан: "В новом выпуске Perfect @juliafox ведет интимную и личную беседу со своим хорошим другом @lourdesleon. Вместе они рассказывают о своем общем опыте в Нью-Йорке и о просьбе Джулии стать видео-лисицей Лолы. Уже год, как Лола решила вложить всю энергию в музыку, прокладывая свой собственный блестящий путь. Этой весной она будет выступать на двух фестивалях".

"Как только я начала работу… я действительно была шокирована, потому что не думала, что способна на это. Для меня это был момент, когда я очень гордилась собой. С тех пор я просто уверена, что поступаю правильно", – написала в свою очередь Лурдес.

Лурдес Леон

Девушка – первенец Мадонны. Ее отец – актер и модель Карлос Леон.

Ранее Фокус писал, что Лурдес Леон повторила образ Мадонны в своем новом клипе.