Эд Вествик, звезда "Сплетницы" объявил о помолвке

Эд Вествик обручился со своей возлюбленной Эми Джексон. Актер сделал предложение в Швейцарии.

Эд Вествик, звезда сериала "Сплетница" его подруга Эми Джексон наверняка запомнили лыжную поездку в Швейцарию. Пара обручилась во время недавнего отдыха в Гштааде. Вествик задал тот самый вопрос на Peak Walk от Tissot, живописном висячем горном мосту в Альпах. Фото он опубликовал в своем Instagram, пишет People.

Своей счастливой новостью пара поделилась в совместном посте в Instagram в понедельник утром. "Черт возьми, да!", — подписала 31-летняя Джексон свой пост, а 36-летний Вествик написал в своей истории в Instagram: "Я сорвал джекпот ххх".

Помолвка Эда Вествика и Эми Джексон Фото: Instagram Ed Westwick

Помолвка Эда Вествика и Эми Джексон Фото: Instagram Ed Westwick

Галерея фотографий запечатлела пару в этот знаменательный момент. Вествик опустился на одно колено на мосту, которая висит на высоте 3000 метров между смотровой площадкой в ​​Ле-Дьяблере и Scex Rouge в Гштааде. И его предложение, похоже, стало неожиданностью для Джексон, которая в шоке прижала руки ко рту.

По этому случаю пара была одета в лыжное снаряжение. Она носила полностью белый ансамбль, в то время как он зелено-коричневом костюме.

После того, как Джексон сказала "да", она и ее будущий муж позировали для фотографий нескольких фотографий.

Помолвка Эда Вествика и Эми Джексон Фото: Instagram Ed Westwick

Эми продемонстрировала свое сверкающее кольцо с бриллиантом, хотя и не настолько близко, чтобы точно разглядеть, какое именно колечко купил для своей возлюбленной Вествик.

Джексон — мама четырехлетнего сына Андреаса Панайоту, которого она делит со своим бывшим партнером Джорджем Панайоту.

Она и Вествик впервые встретились на гоночной трассе Сильверстоун в 2021 году, где оба присутствовали на мероприятии Aston Martin. Он пригласил ее на двойное свидание за кофе с их собаками, ее пуделем Гербертом и его французским бульдогом Хамфри.

"Он знал, как расположить меня к себе с самого начала… кофе и собаки", — рассказала Эми Lifestyle Asia в августе 2023 года.

Фото: Instagram Ed Westwick

Они обнародовали свои отношения в Instagram в июне 2022 года и с тех пор делятся милыми постами и снимками. В июле того же года они дебютировали на красной дорожке Национальной кинопремии.

Джексон родилась в Дугласе на острове Мэн и начала свою модельную карьеру в Великобритании в возрасте 15 лет.

В 2010 году она вошла в мир актерского мастерства, когда индийские кинопродюсеры предложили ей главную роль в исторической драме "Мадрасапаттинам". С тех пор она построила актерскую карьеру в Болливуде, снявшись почти в 20 фильмах.

Ее первая роль в США была в сериале CW "Супергерл" в 2017 году, где она сыграла Имру Ардин (также известную как Девушка Сатурна).

Вествик, конечно же, прославился своей роли Чака Басса в "Сплетнице". Британский актер появлялась в сериале с 2007 по 2012 годы.

Напомним, в конце 2023 года о помолвке также объявил Патрик Шварценеггер. Он обручился со своей девушкой Эбби Чемпион.