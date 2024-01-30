Сара Джессика Паркер в компании мужа вышла на публику (фото)

Звездная пара состоит в браке с 1997 года. Они воспитывают троих общих детей.

58-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер присоединилась к мужу Мэттью Бродерику, 61, на звездной афтепати после гала-открытия их спектакля Plaza Suite в лондонском отеле Savoy. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда культового сериала "Секс в большом городе" появилась в золотистом платье-миди с блестками и прозрачными накладками, которые облегали ее подтянутую фигуру.

Актриса, известная своей любовью к красивой обуви, продемонстрировала пару острых черных туфель на каблуках и положила свои вещи в блестящую сумочку.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик Фото: Getty Images

Светлые волосы Сара оставила распущенными и сделала легкий вечерний макияж.

Между тем Бродерик, который вместе с актрисой воспитывает 21-летнего сына Джеймса и 14-летних дочерей-близняшек Табиту и Мэрион, выбрал для выхода стильный двубортный костюм в полоску, светлую рубашку, прозрачные очки и галстук.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик Фото: Getty Images

Американская знаменитость сыграла в спектакле Plaza Suite по пьесе Нила Саймона. На сцене она появилась в ярком эффектном наряде и шляпке, сорвав громкие овации.

Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

Напомним, Сара Джессика Паркер в бархатном платье появилась на вечеринке.

Также Фокус писал об отношении Сары Джессики Паркер к старению.