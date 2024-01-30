Дом звезды "Игры кальмара" в Лос-Анджелесе ограбили

В городе орудует шайка, которая грабит дома знаменитостей. Обычно они выносят сейфы и драгоценности.

На днях американские СМИ сообщили, что в Лос-Анджелесе и пригородах орудует банда грабителей, которая вламывается в дома селебрити. Они уже ограбили поместье ведущей и комика Лены Уайт, а недавно стало известно, что они вломились в дом корейского актера Ли Бен Хона, звезды сериала "Игра в кальмара". Об этом пишет TMZ.

53-летняя звезда сериала отсутствовал дома, когда, как сообщается, член его команды позвонил, чтобы проверить его собственность в Лос-Анджелесе, и обнаружил, что ее ограбили.

Источники сообщили, что воры разбили раздвижную стеклянную дверь, чтобы проникнуть в дом Ли Бен Хона.

Тизер сериала "Игра в кальмара"

Но остается неясным, что на самом деле было украдено (если вообще было) и сколько могут стоить украденные предметы.

По данным издания, актер, сыгравший ведущего в хитовом сериале Netflix, в ближайшие дни будет работать с полицией, чтобы выяснить, что произошло.

Представители правоохранительных органов не верят, что Ли был конкретной мишенью грабителей.

Они отметили, что преступление, судя по всему, было делом рук одной из групп грабителей, грабивших богатые кварталы в этом районе.

Инцидент произошел всего через несколько недель после того, как звезда Master Of None Лена Уэйт потеряла драгоценности на сумму 200 000 долларов из-за грабителей, ворвавшихся через окно в ее особняк в Западном Голливуде.

39-летней писательницы-комика не было в городе, когда группа воров разбила окно и проскользнула в здание.

Взлом обнаружили ассистенты артистки, которые прибыли в поместье на следующий день и обнаружили, что входная дверь не заперта.

Актриса приобрела свой дом с шестью спальнями и восемью ванными комнатами за 6,4 миллиона долларов в 2021 году.

Напомним, ранее стало известно, что банда грабителей орудует и в Монтесито, престижном пригороде Санта-Барбары в Калифорнии, где живут принц Гарри, Опра Уинфри, Кэти Перри и другие селебрити.