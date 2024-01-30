Софи Тернер подтвердила роман с британским аристократом

Актриса, которая недавно рассталась со своим мужем Джо Джонасом, отправилась с новым бойфрендом в отпуск. Звезда "Игры престолов" катается на лыжах с аристократом Перегрином Пирсоном.

Актриса Софи Тернер официально подтвердила свои отношения с завидным женихом, британским аристократом Перегрином Пирсоном, опубликовав в Instagram совместные фото. Звезда сериала "Игра престолов" недавно скандально разошлась со своим мужем, Джо Джонасом. Тот пытался обвинить ее в том, что она плохо заботится об их дочерях. Об этом пишет Daily Mail.

27-летняя звезда "Игры престолов", которая разводится с Джо Джонасом, поделилась серией фотографий из своей лыжной поездки с Перегрином.

Софи Тернер в отпуске с Перегрином и друзьями

На снимках видно, как пара развлекается с друзьями, среди которых известный адвокат Руперт Горст, и катается на склоне. А кроме фото с заснеженных склонов Софи показала снимок в бикини.

Актриса сидела на бортике спа-бассейна в крошечном бикини-стрингах, а перед ней открывался потрясающий вид на горы.

Софи Тернер в отпуске Фото: Instagram @sophiet

Новый бойфренд Софи – Перегрин "Перри" Пирсон, старший сын и наследник Майкла Пирсона, 4-го виконта Каудрея, бывшего кинопродюсера, владеющего значительной частью медиаимперии Пирсона.

Хотя состояние Софи оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов, это меркнет по сравнению с семейным состоянием Перегрина, которое, как говорят, превышает 224 миллиона фунтов стерлингов.

У 29-летнего Перри есть дом в Челси стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов, а его отцу принадлежит обширный особняк в Западном Суссексе с 22 спальнями и 16 500 акрами земли.

Фото: Instagram @sophiet

Софи Тернер в отпуске Фото: Instagram @sophiet

В поместье его предков находится поло-клуб Cowdray Park, который может похвастаться десятью полями и ежегодно проводит более 450 матчей.

Престижный клуб принимает ежегодный Золотой Кубок, в котором играли принц Уильям и принц Гарри.

Ранее Перегрин признался, что, несмотря на то, что он является наследником обширного поместья, в котором также есть фермерский магазин и кафе, он сам не играет в поло.

Софи выглядела так, будто она отлично провела время в поездке с друзьями, вскоре после того, как обсудила план опеки со своим бывшим Джо Джонасом.

Джо недолго оставался в одиночестве. На днях его видели на горнолыжном курорте Аспен в Колорадо в компании модели Сторми Бри.

Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер в сентябре 2023 года, и их битва за опеку над дочерьми Уиллой, трех лет, и Дельфиной, 17 месяцев, попала в заголовки газет по всему миру.

Ранее в январе Софи попросила судью, председательствующего по их делу, отклонить ее иск о похищении ребенка после того, как они наконец выработали план опеки.

Бывшие ранее были вовлечены в серьезный конфликт о том, где будут жить их дети, и Софи утверждала, что Джо не позволил им поехать с ней в Великобританию, забрав у детей паспорта.

Софи и Джо начали встречаться в 2016 году. Они обручились в 2017 году и сыграли короткую свадьбу в Лас-Вегасе в мае 2019 года, а через месяц устроили роскошную церемонию.