Канье Уэст пришел в ярость из-за вопроса журналистки о Бьянке Цензори (видео)

Артисту не понравились вопросы, которые ему задавала журналистка, и от отобрал у нее телефон. После этого рэпер устроил ей публичный выговор, а затем предложил работать на него.

46-летний рэпер Канье Уэст устроил перепалку с журналисткой TMZ в Лос-Аджелесе после того, как у него поинтересовались, если у его жены Бьянки Цензори свобода волеизъявления. Соответствующее видео появилось на странице таблоида в соцсети.

Музыкант приехал на Аллею славы в Голливуде, чтобы поддержать 71-летнего артиста Чарли Уилсона, когда ему вручали звезду. Пока он шел, журналистка поинтересовалась у него личной жизнью.

"Привет, Канье! Как дела? Приятно тебя видеть. Люди хотят знать, есть ли у Бьянки свободная воля? Некоторые люди говорят, что вы ее контролируете", – говорит она.

В свою очередь Уэст пытается вырвать у нее из рук телефон со словами: "Не спрашивай меня об этом тупом д***ме. Я человек, братан. Было ли неправильно с твоей стороны спрашивать меня о моей жене, о каком-то тупом, неуважительном дерьме, это было неправильно или правильно?" – кричал он.

Канье удивляет интерес СМИ к этой теме. Он спрашивает, почему ему не задают более актуальные вопросы. Например, о его родительских правах в отношении его четырех детей от бывшей жены Кардашьян и ограниченной возможности общаться с ними.

"У тебя есть вопросы по этому поводу, или ты часть системы? Ты понимаешь, что я говорю? Отвечайте на вопрос — я должен отвечать на ваши вопросы — отвечайте на мои вопросы", — сказал он, игнорируя любые потенциальные последствия того, что он забрал телефон фотографа из рук и отказался вернуть его.

"Теперь у меня есть твой телефон: они собираются арестовать меня за то, что я забрал твой телефон", – продолжил он.

Рэпер назвал себя "взрослым "супергероем" и "легендой", продолжая донимать журналистов из-за "неуважительного вопроса", который ему задали.

Фотограф снова попросила его вернуть телефон. В свою очередь музыкант предложил удвоить ей зарплату, если она будет работать на него, прежде, чем вернуть телефон.

"Вместо этого ты хочешь работать на меня? О, теперь ты улыбаешься… возьми ее контакты", – сказал он, после чего пошел на мероприятие.

Отметим, что лицо Канье было полностью закрыто черной плотной тканевой маской.

Ранее сообщалось, что артист запретил своей жене Бьянке Цензори пользоваться социальными сетями. Он мотивировал требование желанием защитить ее от негативных комментариев.

Однако друзья девушки думают иначе:

"Бьянка всегда пользовалась социальными сетями и была в них активна — пока не вышла замуж за Канье. Он не хочет, чтобы это было у нее, потому что думает, что ей будет больно, если ей придется читать гадости, которые говорят люди. Он убедил ее, что, поскольку она теперь звезда, она должна оставаться загадкой, и это пугает тех, кто ее знает, поскольку это похоже на еще одну форму контроля".

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст выложил в сеть очень откровенные фото своей жены.