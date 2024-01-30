Шер боится, что ее сын умрет в течение года

Певица считает, что ее сын нуждается в опеке, поскольку у него до сих пор случаются психозы. Однако судья решила по-другому.

77-летняя американская певица Шер не смогла добиться опеки над своим 47-летним сыном Элайджей Блю Оллманом. Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Джессика Узкатеги, отказала ей в этом праве, сославшись на то, что выздоравливающий наркоман Элайджа не может позаботиться о себе и распоряжаться своими финансами, которые в настоящее время находятся в доверительном управлении, пишет TMZ.

По словам судьи, мужчина не проявил "неспособности" управлять своими делами. Он в настоящее время "свободен от наркотиков" и снял квартиру для проживания.

Такое решение очень расстроило звезду, поскольку она опасается, что ее сын может умереть в течение года, если ее ходатайство не будет одобрено.

Шер утверждала, что Элайджа не в состоянии позаботиться о себе из-за серьезного злоупотребления психоактивными веществами и проблем с психическим здоровьем.

Она присутствовала на суде онлайн, сидя на диване кремового цвета с бежевыми шторами позади нее, одетая в простой черный жакет с белым верхом. Волосы она оставила распущенными.

В свою очередь Элайджа Блю в черном костюме появился в суде с 36-летней женой Мариангелой Кинг. Ни он, ни Шер не улыбнулись друг другу.

Кинг ранее заявляла, что Шер категорически не подходит для роли опекуна. По ее словам, певица, которую она лично знает более 10 лет, "не водит машину, не готовит сама и не одевается".

Шер и ее сын Элайджа Блю Оллман

Адвокат Шер, Габриэль Видаль, руководитель практики опеки юридической фирмы Loeb & Loeb's, сообщила суду, что Элайджа Блю, несмотря на свою трезвость, все еще страдает от "периодов психоза", а временная опека была необходима для защиты "активов". Она добавила, что сын певицы в настоящее время лечится у "врача, не являющегося медиком".

"Речь идет не о том, что Шер хочет контролировать Элайджу или его деньги. Мы считаем, что срочность существует". История злоупотребления наркотиками и психических проблем Элайджи Блю отдельна, но взаимосвязана. Если средства из его фонда попадут непосредственно в его руки, они могут быть использованы не по назначению", – добавила юрист.

Защитник Элайджи Стивен Бремер доволен вердиктом:

"Элайджа очень рад, что суд увидел, что ему не нужна временное опекунство. Он благодарен своим поклонникам, друзьям и другим членам сообщества выздоравливающих людей за поддержку".

Очередное судебное заседание назначено на 6 марта.

Ранее Фокус писал, что Шер нашла способ сохранить вечную молодость.