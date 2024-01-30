В 90 лет умерла муза Федерико Феллини — Сандра Мило

В возрасте 90 лет остановилось сердце известной итальянской актрисы Сандры Мило, которую много лет называли музой всемирно известного режиссера Федерико Феллини. Умерла она в понедельник, 29 января.

О смерти известной актрисы сообщили ее родные на официальной странице актрисы в инстаграм.

"Сегодня в 8:25 утра не стало нашей мамы. Она мирно покинула нас, уснула в своей постели, как она прямо просила, в окружении нашей любви и любви ее любимых собак Джима и Леди. Просим уважать нашу безмерную боль и молиться за ее душу, посылая ей светлую мысль", — говорится в сообщении.

Вероятнее всего, причиной смерти актрисы стал именно ее почтенный возраст. Последние дни своей жизни муза Федерико Феллини провела в Риме рядом с семьей и ее любимыми домашними животными, собаками по имени Джим и Леди.

Известно, что похороны Сандры Мило запланированы на среду, 31 января. Всех желающих попрощаться со звездой приглашают на 12 часов в церковь Санта Мария в Монтесанто.

Справка:

Сандра Мило — итальянская актриса, которая родилась 11 марта 1933 года в Тунисе, Тунис. Она начала свою карьеру в 1950-х годах и получила международное признание благодаря сотрудничеству с итальянским режиссером Федерико Феллини.

Майло дебютировала в фильме "Какие мужчины негодяи!" в 1953 году и на протяжении своей карьеры снималась во многих итальянских фильмах. Ее прорывная роль произошла в 1960 году, когда она сыграла роль Маддалены в культовом фильме Феллини "La Dolce Vita". Эта роль принесла ей признание критиков и закрепила ее как одну из ведущих итальянских актрис.

Кроме работы с Феллини, Мило сотрудничала с другими известными режиссерами, такими как Лукино Висконти и Витторио Де Сика. Она получила номинацию на лучшую женскую роль второго плана на церемонии вручения премии "Оскар" в 1964 году за роль в фильме "Брак по-итальянски".

В течение 1960-х и 1970-х годов Майло продолжала сниматься в итальянских и международных фильмах, демонстрируя свою многогранность как актрисы. Она также решилась на театр и телевидение, еще больше пополнив свой артистический репертуар.

В 1980-х карьера Майло пошла на спад, но в 1990-х она вернулась с ролями в таких фильмах, как "Тени в далёкой местности" и "Ночь и мгновение". В последующие десятилетия она периодически работала, появляясь как в кино, так и в телевизионных проектах.

Вклад Сандры Мило в итальянский кинематограф заслужил ей особое место в истории кино. Благодаря ее таланту и яркому присутствию на экране она остается уважаемой фигурой в индустрии.

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