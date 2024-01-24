Раскрыты последние слова Хью Хефнера

Медиа-магнат и основатель журнала "Playboy" умер в 2017. Ему был 91 год.

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Вдова Хью Хефнера, Кристал Хефнер, раскрыла "последние слова", которые основатель журнала "Playboy" сказал ей 27 сентября 2017 года. Об этом пишет New York Post.

Согласно новой книге Кристал "Только хорошие вещи: выжить с Playboy и найти себя", шеф-редактор сказал: "Я в порядке", когда ему вводили антибиотики через капельницу.

Несмотря на то, что смерть медиа-магната в возрасте 91 года изначально считалась "естественной", пишет его вдова, мужчина провел последние дни, борясь с "агрессивной" инфекцией кишечной палочки, которая была "высоко устойчивой к антибиотикам и трудно поддавалась лечению".

В частности, Кристал призналась, что на самом деле никогда не была "влюблена" в Хефнера.

Хью Хефнер Фото: Getty Images

"... я просто потеряла себя в процессе", — рассказывала Кристал.

Через два года после того, как она переехала в легендарный особняк Playboy, Хью Хефнер сделал 24-летней девушке предложение накануне Рождества. В 2012 году они поженились. Пара оставалась в браке до смерти Хефнера в 2017 году в возрасте 91 года.

В своих мемуарах экс-возлюбленная медиа-магната пообещала рассказать все о "токсичной объективации и мизогинии", которую она пережила в знаменитом особняке Playboy в Лос-Анджелесе.

Хью Хефнер с женой Фото: Getty Images

Напомним, модель раскрыла правду о жизни в поместье Хью Хефнера.

Также Фокус писал о судьбе сына Хью Хефнера.