Дэвид Гейл, звезда сериала "Беверли-Хиллз", умер в 58 лет

Дэвид Гейл в популярном сериале исполнил роль Стюарта, жениха Бренды Уолш. А также появлялся в сериалах "Саванна", "Скорая помощь" и "Робин Гудс".

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Умер актер сериала "Беверли-Хиллз 90210" Дэвид Гэйл. Ему было 58. Актер сыграл бывшего жениха Бренды Уолш (Шеннен Доэрти) в популярном сериале 1990-х годов. Смерть Гейла подтвердил его давний друг Питер Феррейро, который ведет подкаст "Беверли-Хиллз, 91210". Об этом пишет NYtimes.

Причина его смерти пока не разглашается. Дэвид Гейл много снимался в популярных сериалах. В "Беверли-Хиллз" он играл Стюарта, жениха Бренды Уолш. Пара хотела пожениться в Лас-Вегасе, но в итоге Бренда и Стюарт разошлись. Также Гейл играл доктора Джо Скэнлона в сериале "Порт-Чарльз" в 1999–2000 годах.

Дэвид Гейл и Шеннон Доэрти в сериале "Беверли-Хиллз" Фото: Скриншот

Также он появлялся в таких шоу, как "Скорая помощь" и "Робин Гудс". И играл Дина Коллинза в еще одном проекте Аарона Спеллинга – сериале "Саванна".

Напомним, звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" Шеннон Доэрти, чья болезнь прогрессирует, сделала заявление о том, как должны пройти ее похороны. Распорядителем и исполнителем ее воли актриса назначила своего друга Криса Кортаццо.

По словам Шеннон, она хочет, чтобы ее кремировали, а ее прах "смешали с останками ее собаки и отца". Актриса сказала, что знает много людей, которые придут попрощаться с ней, но среди них будут те, кого бы она не хотела видеть.

Также Фокус ранее писал о том, как сложилась судьба еще одной звезды популярного сериала. Дочь продюсера Аарона Спеллинга, Тори Спеллинг, воспитывалась, как принцесса, но после смерти отца, который все свое состояние оставил жене, Тори оказалась на мели. И сейчас переживает не лучшие времена.