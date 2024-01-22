Девід Гейл, зірка серіалу Беверлі-Гіллз, помер у 58 років

Девід Гейл у популярному серіалі виконав роль Стюарта, нареченого Бренди Волш. А також з'являвся в серіалах "Саванна", "Швидка допомога" і "Робін Гудс".

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Помер актор серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" Девід Гейл. Йому було 58. Актор зіграв колишнього нареченого Бренди Волш (Шеннен Доерті) у популярному серіалі 1990-х років. Смерть Гейла підтвердив його давній друг Пітер Феррейро, який веде подкаст "Беверлі-Гіллз, 91210". Про це пише NYtimes.

Причина його смерті поки не розголошується. Девід Гейл багато знімався в популярних серіалах. У "Беверлі-Гіллз" він грав Стюарта, нареченого Бренди Волш. Пара хотіла одружитися в Лас-Вегасі, але в підсумку Бренда і Стюарт розійшлися. Також Гейл грав доктора Джо Скенлона в серіалі "Порт-Чарльз" у 1999-2000 роках.

Девід Гейл і Шеннон Доерті в серіалі "Беверлі-Гіллз" Фото: Скриншот

Також він з'являвся в таких шоу, як "Швидка допомога" і "Робін Гудс". І грав Діна Коллінза в ще одному проєкті Аарона Спеллінга — серіалі "Саванна".

Нагадаємо, зірка серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" Шеннон Доерті, чия хвороба прогресує, зробила заяву про те, як має пройти її похорон. Розпорядником і виконавцем її волі актриса призначила свого друга Кріса Кортаццо.

За словами Шеннон, вона хоче, щоб її кремували, а її прах "змішали з останками її собаки і батька". Актриса сказала, що знає багато людей, які прийдуть попрощатися з нею, але серед них будуть ті, кого б вона не хотіла бачити.

Також Фокус раніше писав про те, як склалася доля ще однієї зірки популярного серіалу. Дочка продюсера Аарона Спеллінга, Торі Спеллінг, виховувалася, як принцеса, але після смерті батька, який всі свої статки залишив дружині, Торі опинилася на мілині. І зараз переживає не найкращі часи.