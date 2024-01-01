На зірку серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" у Голлівуді напала банда вуличних байкерів (відео)

За бійкою батька та байкерів спостерігала донька актора. Після інциденту він утішив дитину, яка була дуже налякана і засмучена.

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59-річний американський актор Ян Зірінг побився з бандою байкерів у Лос-Анджелесі напередодні Нового року. Відповідні відеокадри опублікував таблоїд TMZ.

На записі, зробленому очевидцем, видно, як зірка популярного наприкінці 90-их серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" їде Голлівудським бульваром у Лос-Анджелесі, перш ніж вийти з машини й поборотися з групою мотоциклістів. Зірінг завдає першого удару одному з байкерів перед його машиною. Потім він штовхає його на землю.

Кілька секунд по тому до нього під'їжджають інші байкери і оточують його. Четверо з них б'ють актора протягом кількох секунд, після чого він намагається втекти, перетинаючи жваву вулицю.

Двоє з байкерів погналися за ним, і один із них схопив актора за сорочку і потягнув його назад.

Один нападник штовхає зірку до припаркованої червоної машини, але Зірінг продовжує чинити опір і штовхати його. Потім другий падає, намагаючись збити Зірінга з ніг через дорогу, але врешті-решт наздоганяє його і завдає удару прямо йому в голову.

До них приєднується ще один байкер, вочевидь, жінка, намагаючись сильніше вдарити Яна.

Зрештою Зірінгу вдається втекти на Алеї слави в Голлівуді. Один із байкерів повільно переслідує його ще деякий час, а інші спостерігають за всім.

Неясно, що саме стало причиною сварки, але TMZ повідомив, що один із байкерів, схоже, підрізав машину Зірінга, через що той вийшов і вдарив першу людину.

Старша донька зірки, Міа, була присутня під час інциденту, який її налякав і дуже засмутив. Після інциденту батько підійшов до неї, щоб втішити її.

Актор ніяк поки що не прокоментував бійки, але в поліцейському протоколі він зазначений як жертва.

Раніше Фокус писав, що актриса Торі Спеллінг, яка теж стала відома завдяки ролі в "Беверлі-Гіллз, 90210", розповіла про цькування на зйомках.