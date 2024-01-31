Звезда Beach Boys Брайан Уилсон сообщил о смерти жены

81-летний американский рок-музыкант, аранжировщик и продюсер группы "The Beach Boys" Брайан Уилсон сообщил о смерти своей жены Мелинды. Пара пробыла в браке почти 30 лет и за это время воспитала пятерых детей.

О трагическом известии в семье сообщил Брайан опубликовав на своей странице в инстаграм сообщение в котором рассказал первые подробности после смерти жены.

"Мое сердце разбито. Мелинда, моя любимая жена, умерла сегодня утром. Наши пятеро детей и я просто в слезах. Мелинда была больше, чем моя жена. Она была моим спасителем. Она дала мне эмоциональную безопасность, необходимую для карьеры. Она поощряла меня создавать музыку, которая была ближе всего моему сердцу. Она была моим якорем. Она была для нас всем. Пожалуйста, помолитесь за нее", — написал Брайан.

Известно, что Мелинде Ке Ледбеттер было 77 лет. Пара прожила в браке 28 лет. Она была американским менеджером талантов, второй женой и давним менеджером Брайана Уилсона из Beach Boys. Когда-то она также работала моделью и продавцом автомобилей. Сейчас о причине смерти Мелинды ничего не известно.

Стоит отметить, что пара имела, пятерых усыновленных детей — Дакоту Роуз, Дарию Роуз, Делани Роуз, Дилана и Дэша.

В заметке под фото Мелинды Брайан также опубликовал комментарий их общих детей.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем всем, что наша мама Мелинда Кей Ледбеттер Уилсон мирно скончалась этим утром дома. Она была силой природы и одной из самых сильных женщин, с которыми только можно встретиться. Она была не только моделью, спасителем наших родителей и матерью, она была женщиной, уполномоченной своим духом с миссией улучшать каждого, кого касалась. Мы будем скучать по ней, но будем ценить все, чему она нас научила. Как заботиться о человеке рядом, не ожидая ничего взамен, как находить красоту в самых темных местах и как жить настоящей жизнью с честностью и гордостью. Мы любим тебя, мама. Подарите бабушке Розе и папе нашу любовь", — говорится в заметке.

Когда состоятся прощания с супругой звезды пока не известно.

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