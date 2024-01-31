Идрис Эльба с женой вышел на красную дорожку (фото)

Звезда фильма "Три тысячи лет желаний" и канадская модель Сабрина Доур познакомились в 2017. Через два года пара поженилась.

51-летний актер Идрис Эльба и его жена, 34-летняя канадская модель Сабрина Доур, накануне вместе прибыли на премьеру фильма "Боб Марли: Одна любовь" в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Идрис надел бежево-синее пальто с ярким рисунком на красной дорожке.

Актер также был одет в брюки оттенка хаки и черные туфли, непринужденно позируя с руками в карманах и стоя рядом с Сабриной, на которой он женился в 2019 году.

Канадская медийная персона выглядела сенсационно в черном платье с глубоким декольте.

Идрис Эльба с женой Сабриной Фото: Getty Images

Модель также надела темный мех, спустив его с плеч, когда позировала рядом со своим мужем. Сабрина продемонстрировала черные туфли на каблуках и ослепительные украшения.

Идрис Эльба с женой Сабриной Фото: Getty Images

Картина "Боб Марли: Одна любовь" выходит в среду, 14 февраля. Легендарного музыканта сыграл Кингсли Бен-Адир, 37 лет, а его жену Риту — 36-летняя Лашана Линч.

Идрис Эльба с женой Сабриной Фото: Getty Images

В кратком описании фильма говорится: "Боб Марли: Одна любовь" прославляет жизнь и творчество иконы, которая вдохновляла поколения своим посланием любви и единства.

Марли умер в 1981 году в возрасте 36 лет от рака.

Трейлер фильма о Бобе Марли

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл также посетили премьеру картины о Бобе Марли.

Ранее Фокус писал о появлении Идриса Эльбы на благотворительном приеме короля Чарльза ІІІ.