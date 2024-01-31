Жизель Бюндхен впервые прокомментировала смерть матери в соцсетях

Жизель Бюндхен назвала свою покойную мать Ванию Нонненмахер "Ангелом на Земле". Родители супермодели – потомки эмигрантов из Германии.

Жизель Бюндхен почтила память своей покойной матери Вании Нонненмахер. Супермодель опубликовала трогательное посвящение в соцсетях и поделилась уникальными семейными фото, пишет The News.

Мать Жизель скончалась в 75 лет после борьбы с раком. Теперь Бюндхен нашла в себе силы опубликовать трогательный пост вместе с коллекцией снимков.

Жизель Бюндхен с семьей Фото: Gisele Bündchen/Instagram

"Любимая мама, мне больно осознавать, что я больше не смогу тебя обнять, но я знаю, что ты всегда будешь присматривать за нами. Ты была ангелом на земле, всегда помогала всем вокруг. Я так благодарна быть твоей дочерью и учиться у тебя", — написала Бюндхен.

Жизель Бюндхен с матерью

Супермодель отметила, что ее мать Вания была для нее образцом для подражания. И она всегда будет хранить прекрасные воспоминания о ней и жить ценностями, которым она научила своих дочерей.

"Спасибо, что подарила мне пять лучших друзей на всю жизнь. Твоя любовь всегда будет вести нас. Я увижу тебя во сне. Люблю тебя", — закончила Жизель свое трогательное посвящение.

Напомним, у Жизель Бюндхен есть еще пятеро сестер: Патриция, Рафаэла, Грациэла, Габриэла и Ракель.

Жизель Бюндхен с семьей Фото: Gisele Bündchen/Instagram

Родители супермодели: Вания Нонненмахер и Валдир Бюндхен – потомки немецких эмигрантов, которые приехали в Бразилию еще в 19 веке. Вания работала кассиром в банке, а Валдир был профессором в университете. Жизель выросла в городке Оризонтина.

Напомним, в 2022 году Жизель, которая является одной из самых богатых моделей в мире, развелась со своим мужем, футболистом Томом Брэди.

Пара прожила в браке 13 лет. У них двое детей. Пара развелась быстро, благодаря "железному брачному контракту". Сейчас бывший "ангел" Victoria's Secret вернулась к работе и часто снимается для рекламных кампейнов.