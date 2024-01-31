Леонардо Ди Каприо заметили на съемках нового фильма (фото)

Действие картины разворачивается в современном мире. Отмечается, что бюджет составляет около 100 миллионов долларов.

49-летнего американского актера Леонардо Ди Каприо заметили во время съемок новой картины режиссера Пола Томаса Андерсона, которая получила название "Проект BC". Об этом пишет Daily Mail.

На кадрах актер выглядит неузнаваемым в растрепанном костюме, состоящем из грязного халата и джинсов, а также в больших солнцезащитных очках и серой шапочке.

Леонардо заметили на съемочной площадке с режиссером будущего фильма в северокалифорнийском городке Юрека.

Персонаж Ди Каприо, похоже, переживает тяжелые времена, поскольку он звонит по телефону-автомату и падает на пол с разбитым выражением лица.

Леонардо Ди Каприо

За кадром, когда камеры не работали, актера также видели за разговором с Андерсоном.

Сюжет картины пока держится в тайне, но недавно Deadline сообщили, что в фильме также снимаются Шон Пенн и Регина Холл.

Действие фильма разворачивается в современном мире и написано самим Андерсоном. Отмечается, что бюджет картины составляет около 100 миллионов долларов.

Напомним, девушка Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти поделилась кадрами топлес.

Также Фокус писал о появлении Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун на церемонии "Золотой глобус-2024".