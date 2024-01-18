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Стиль жизни

Девушка Леонардо Ди Каприо поделилась снимками топлес (фото)

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Фото: Инстаграм vittoria | Виттория Черетти

О романе Ди Каприо и Черетти стало известно в конце лета 2023 года. Модель перед этим развелась с диджеем Маттео Миллери.

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25-летняя итальянская модель Виттория Черетти поделилась кадрами топлес. Фото девушка 49-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо опубликовала в Instagram с более 1,5 млн подписчиков.

Звезда подиумов позировала с распущенными волосами на светлом диване. Она отказалась от верхней одежды, улыбаясь на камеру. На других фото Виттория продемонстрировала кружевной белый наряд и свитер.

Виттория Черетти

"Самая красивая женщина на планете", "Перестань быть такой красивой. Это раздражает", "Леонардо Ди Каприо не достоин твоей красоты", — пишут в комментариях фолловеры итальянской модели.

О романе звезды фильма "Остров проклятых" с Витторией стало известно в конце лета 2023 года. Модель перед этим развелась с диджеем Маттео Миллери.

Виттория Черетти

Источники рассказывали: "Судя по всему, их роман — это гораздо больше, чем просто мимоходом". До этого около года американскому актеру приписывали роман с другой моделью — Джиджи Хадид. А еще раньше он длительное время был в отношениях с моделью Камиллой Мороне.

Напомним, Леонардо Ди Каприо и Витторию Черетти заметили на свидании в Париже.

Также Фокус писал об отношении Леонардо Ди Каприо к его новому роману.