Шесть вещей, которые могут испортить даже самый стильный образ — антитренды 2024 года

Индустрия моды является динамичной и быстроменяющейся, именно поэтому с приходом каждого нового года мировые дизайнеры и модельеры создают новые тренды и антитренды, которые активно распространяются по миру. И если с трендами все понятно, они быстро разносятся в обществе, то с антитрендами стоит разбираться.

Фокус подготовил подборку о вещах, которые в 2024 году потеряют свою привлекательность и от которых лучше избавиться из гардероба.

Обтягивающие вещи

Обтягивающие вещи

Облегающие вещи в последние годы были достаточно модным и популярным трендом. Они выразительно подчеркивают фигуру и формы. Однако в 2024 году этот тренд начнет терять свою актуальность. Именно поэтому мировые стилисты, дизайнеры и модельеры рекомендуют спрятать как можно дальше облегающие платья, юбки или брюки. Забыть можно и о лосинах или леггинсах.

Этот антитренд касается не только женского гардероба, но и мужского. В 2024 году стоит избегать обтягивающих футболок, рубашек, джинсов или брюк.

В 2024 году лучше отдавать предпочтение более удобным и свободным вариантам одежды. Этот антитренд значительно улучшит жизнь многих, особенно тех, кто осознанно выбирает меньший размер одежды чем есть на самом деле.

Поэтому женщинам стоит обратить на более свободные варианты платьев и юбок, брюки скинни можно заменить брюками клеш, ну а рубашки оверсайз размера вообще будут идеальными как самостоятельная вещь, так и дополнительный акцент.

Микросумки

Микросумки

Достаточно популярным в мире мод последние несколько лет были микросумки. Обычно они имеют компактный размер и используются исключительно как аксессуары, а не как сумка для определенных целей. Эти сумки не очень удобны и чаще всего помещают в себе только деньги, телефон, ключи или мелкие аксессуары. Этот вариант сумок часто стоит немалых денег, однако длительное время был достаточно популярным.

Однако в 2024 году стилисты рекомендуют забыть о микросумках и заменить их на более практичные варианты, а иногда даже массивные. Кроме этого, стилисты отмечают правильный выбор цвета. Лучше всего подойдут нейтральные оттенки, чтобы сумка универсально подходила под все вещи.

Мини-юбки

Мини-юбки

Мини-юбки много лет были одним из самых популярных модных тенденций. Этот вариант юбка идеально создает эффект визуально вытянутой ножки и может добавить женственности и сексуальности образам. Кроме этого, она прекрасно сочетаются с различными верхами, такими как блузы, футболки, рубашки или водолазки. Однако в 2024 году этот вариант юбки будет считаться устаревшим трендом.

Стилисты уверяют, что мода движется в сторону более сдержанных и женственных вариантов, которые будут демонстрировать скромность и сдержанность.

Бомбери

Бомбери

Куртка-бомбер достаточно популярный вариант одежды, который имеет свои корни еще с военной эпохи. Она достаточно удобна и практична в использовании и хорошо подходит как вариант верхней одежды на переход весенне-летнего периода.

Однако в 2024 году этот некогда модный тренд постепенно начинает терять свою актуальность. На замену дизайнеры предлагают широкие и массивные жакеты, разного рода блейзеры, кардиганы, которые придадут более сдержанный и хрупкий вид.

Широкий каблук

Широкий каблук

Широкие и массивные каблуки на обуви несколько сезонов подряд были в моде, однако в сезоне 2024 году о них лучше забыть. В моду снова возвращаются шпильки. Несмотря на малое удобство и непрактичность все же шпильки возвращаются, чтобы вернуть эффектный вид.

Заниженные джинсы

Заниженные джинсы

Заниженные джинсы в течение последних десятков лет были популярным модным трендом в мире. Однако уже в 2024 году о них лучше забыть. В моде будут широкие брюки со средней и более удобной посадкой. Этот вариант более универсальный и подходит под все типы фигуры.

Напомним, ранее мы писали об идеальном гардеробе 2024: какие 8 вещей нужно приобрести, чтобы всегда выглядеть модно и актуально. Также Фокус писал, пять вариантов самой модной прически каре в 2024 году.