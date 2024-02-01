Раскрыта истинная причина, почему дети не посещали Кейт Миддлтон в больнице

16 января 2024 года принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. Она будет восстанавливаться дома, как минимум, до Пасхи.

Стало известно, почему на самом деле принцесса Шарлотта, принц Луи и принц Джордж не посещали Кейт Миддлтон в больнице, когда она восстанавливалась после операции на брюшной полости. Об этом пишет ЕТ.

Супругу принца Уильяма накануне выписали из больницы после того, как она почти две недели восстанавливалась после "запланированной" операции на брюшной полости, но трое ее детей не посещали маму во время ее пребывания в Лондонской клинике.

Источник рассказал изданию, что 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи не посетили свою мать, поскольку пара хотела убедиться, что их "распорядок жизни не нарушается".

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Сообщается, что принцесса Кэтрин и ее муж решили "защитить" своих трех наследников, чтобы "предотвратить волнения".

Обычно детям запрещено посещать Лондонскую клинику без разрешения врачей для безопасности пациентов и предотвращения инфекций.

Несмотря на то, что они не видели маму лично, инсайдер рассказал, что юные члены королевской семьи Великобритании говорили с ней через FaceTime.

Источники также отметили, что принцесса Уэльская "в восторге" от возвращения в Аделаидский коттедж к своим детям и мужу, который, как сообщается, "временно отошел от своих королевских обязанностей, чтобы заботиться о своей жене". Сейчас она чувствует себя хорошо, как сообщал Кенсингтонский дворец.

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон тщательно скрывала планы на операцию.

Также Фокус писал о восстановлении короля Чарльза ІІІ после операции из-за увеличения простаты.