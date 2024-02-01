Елена Зеленская в нежном образе появилась на встрече с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и Премьер-министром Эвикой Силиней.

Фотоотчет и результаты встречи Первая леди Украины опубликовала на своем официальном телеграмм-канале.

Визит Елены Зеленской в Латвию связан с международной конференцией "Война России против детей", которая посвящена возвращению депортированных украинских детей. Именно поэтому в Латвию Елена Зеленская прилетела с украинскими детьми, которые пережили всю эту боль и ужас.

Для встречи с представителями латвийских властей Елена надела изысканный бежевый костюм, который состоял из популярных нынче брюк палаццо свободного кроя и классического пиджака в тон.

Подчеркнула образ Елена Зеленская туфельками-лодочками, которые имели горчичный цвет. Из украшений Елена Зеленская надела массивные серьги в форме шаров.

Относительно прически первой леди. На этот раз Елена Зеленская имела легкую сдержанную укладку и свободные слегка волнистые волосы. Макияж Елена Зеленская также имела сдержанный и элегантный в натуральных оттенках.

Елена Зеленская в Латвии

Елена Зеленская в Латвии

Напомним, в ноябре Елена Зеленская также выбрала бежевый ансамбль в котором прибыла во Францию. Кроме этого, ранее Елена Зеленская обратилась к участникам Гвадалахарской книжной ярмарки в стильном синем костюме .

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