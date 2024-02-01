Бернар Арно, самый богатый человек Европы, настраивает своих сыновей друг против друга

Александр и Фредерик Арно присоединяются к своим старшим братьям и сестрам в совете директоров LVMH. Бернар привлекает всех своих детей к семейному бизнесу.

Владелец LVMH Luxury Group Бернар Арно назначил еще двух своих сыновей в совет директоров Louis Vuitton и Dior своего роскошного конгломерата LVMH, так что битва за преемственность в этом гиганте предметов роскоши накаляется. Об этом пишет Telegraph.

Председатель и главный исполнительный директор Бернар Арно LVMH Luxury Group заявил, что его сыновья Александр и Фредерик будут включены в совет директоров компании, где они присоединятся к двум другим его детям, дочери Дельфине и сыну Антуану.

Французский миллиардер воспитывает своих детей так, чтобы они потенциально в будущем могли возглавить его империю роскоши.

Александр Арно, Фредерик Арно и Жан Арно Фото: Instagram alexandrearnault

Когда Антуану Арно было всего 14 лет, он отправил своему новорожденному брату открытку. "Дорогой Александр, надеюсь, что твои роды прошли хорошо и с тобой все в порядке. Советую вам приступить к работе прямо сейчас", — написал Антуан.

Письмо, опубликованное в Instagram Александра несколько лет назад, возможно, было не совсем серьезным. Но оно оказалось пророческим.

В последующие годы каждому из пятерых детей Арно – наследников крупнейшей в мире империи роскоши LVMH – пришлось упорно трудиться, чтобы занять свое место в конгломерате, которым управляет их отец, заставляя их претендовать на его пост, когда он пожелает его оставить.

Это позиция с почти непревзойденным охватом: контроль над роскошными домами моды Louis Vuitton и Christian Dior, ювелирным брендом Tiffany's и производителем шампанского Moët & Chandon, и это лишь некоторые из брендов бизнес-империи Арно. Стоимость LVMH составляет 344 миллиарда евро, что делает ее второй по стоимости биржевой компанией в Европе.

Ожидается, что уже в четверг люксовый гигант объявит о предложении добавить в свой совет 31-летнего Александра и 29-летнего Фредерика. LVMH не прокомментировала эту информацию.

Любое предложение будет вынесено на голосование акционеров, но большинство прав голоса принадлежит семье Арно. Оба сына присоединятся к 48-летней Дельфине и 46-летнему Антуану в совете директоров LVMH, а это означает, что младший брат Жан, 25 лет, будет единственным ребенком Арно, у которого пока нет голоса.

Семья Бернара Арно Фото: Getty Images

Возможно, это только вопрос времени: Жан, как и его братья и сестры, был назначен на руководящий пост в LVMH, возглавив производство часов в Louis Vuitton.

Решение о включении в совет директоров LVMH еще двух представителей клана Арно вызовет новые слухи о преемственности в гиганте роскоши.

LVMH находится под управлением 74-летнего патриарха Бернара Арно с 1989 года. Инсайдеры утверждают, что он очень хочет убедиться, что он защищает свое наследие, чтобы избежать той же участи, что и французский магнат Жан-Люк Лагардер, чья одноименная промышленная империя была ввергнута в хаос после его внезапной смерти в 2003 году.

На данный момент LVMH и Бернард публично хранят молчание по вопросу о том, кто возьмет на себя бразды правления следующим. Дети Арно столь же молчаливы.

"Преемственность — это не та тема, о которой мы думаем сегодня. Мы все испытываем огромное уважение, восхищение и любовь к нашему отцу. Это его воля, а также наша воля, чтобы он оставался у власти как можно дольше", — заявил Фредерик.

LVMH согласилась на изменение в 2022 году, позволяющее Бернару оставаться у руля до 80, а не до 75 лет, что означает, что он может оставаться у руля до 2029 года.

Тем временем патриарх настраивает своих детей друг против друга, стремясь найти наиболее сильного преемника.

"Один или несколько моих детей возьмут на себя обязанности после меня, в зависимости от их способностей, таланта, а также их желания, потому что нужно понимать, что это обязательство на всю жизнь", — сказал он.

Бернард раз в месяц собирает своих детей на 90-минутный обед, на котором задает им вопросы по различным темам, которые он заранее подготовил, сообщила в прошлом году газета Wall Street Journal. Газета сравнила этот процесс с "прослушиванием".

Эрван Рамбург из HSBC говорит, что "опыт и качество управления наследников" означают, что инвесторы будут удовлетворены тем, что любой из детей Бернарда вступит во владение.

В течение многих лет считалось, что пост отца займет его дочь Дельфина, старшая из его детей.

В прошлом году она была назначена исполнительным директором Christian Dior, второго по величине бренда LVMH после Louis Vuitton, где она ранее была заместителем руководителя.

Говорят, что Дельфина и Антуан, дети Бернара от первого брака, пытались привить своим младшим сводным братьям чувство скромности.

Дельфина Арно Фото: Getty Images

Александр, Фредерик и Жан родились от второго брака Бернара в 1991 году с канадской пианисткой Элен Мерсье.

Считается, что все пятеро детей Арно все еще претендуют на то, чтобы занять пост. Некоторые больше других заинтересованы в этой должности.

Говорят, что Антуан, который возглавляет зарегистрированную на бирже компанию, владеющую семейной долей в LVMH, менее заинтересован в том, чтобы стать преемником своего отца, чем некоторые из его братьев и сестер. С юных лет он убеждал отца не пытаться формировать его по своему образу.

Между тем, Александр, третий в очереди и глава отдела продуктов и коммуникаций в Tiffany & Co, как говорят, имеет больший аппетит к власти.

Он стоял за решением LVMH купить бренд роскошного багажа Rimowa. Фредерик, генеральный директор LVMH Watches , больше всего похож на своего отца по характеру, он талантливый ученый и теннисист.

Однако некоторые эксперты считают, что возможно и "коллегиальное управление между пятью братьями и сестрами", поскольку "все они обладают разными, взаимодополняющими качествами".

Такой совместный подход не является беспрецедентным. В 2022 году Бернард создал корпоративную структуру, которая связала каждого из пятерых детей контролем над бизнесом и лишила их возможности продавать свои акции без единогласного одобрения.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Бернар Арно купил уникальную недвижимость – имение Леонардо Да Винчи в Милане.