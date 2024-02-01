Хирург-онколог объяснил, как долго Кейт Миддлтон будет ощущать последствия операции

Операция, которую перенесла Кейт Миддлтон, далеко не так безобидна. Несмотря на то, что ее оперировали лучшие хирурги, природный процесс заживления будет идти по своим правилам.

42-летняя принцесса Уэльская, которая недавно вернулась домой после операции на брюшной полости и двух недель в больнице, продолжит восстановление в кругу близких, но под присмотром врачей. Известно, что минимум до конца марта она не будет появляться на публике, но последствия хирургического вмешательства будут давать о себе знать еще шести-девяти месяцев. Об этом Hello рассказал колоректальный хирург Шашанк Гурджар, который, среди прочего, специализируется и на открытой хирургии рака кишечника.

Кенсингтонский дворец исключил рак как причину процедуры принцессы, но Гурджар объяснил, как выглядит процесс восстановления после такой серьезной операции.

"Принцессе Кейт следует быть осторожной: если это серьезная операция на средней линии, ей необходимо добрых шесть недель, чтобы дать ранам полностью зажить. При больших ранах мы сшиваем живот вместе, и шов рассчитан на шесть-девять недель. Таким образом, пациенты продолжают ощущать некоторое тянущее ощущение в животе из-за шва в течение шести-девяти месяцев после этого", – рассказал врач.

По его словам, это внутренние швы, которые удерживают брюшную стенку:

"Швы, которые вы видите снаружи, — это рассасывающиеся швы. Поэтому мы обычно используем рассасывающийся шов, чтобы закрыть кожу вместе с о специальным клеем для кожи. Вы можете положить несколько маленьких полосок сверху, чтобы помочь скрепить рану. Сама кожа заживает в течение 48 часов, но соединение мышц живота, которое является оболочкой мышцы, имеет более прочный шов, который может длиться добрых шесть месяцев".

Теперь Кейт Миддлтон должна сосредоточиться на трех вещах.

"Я думаю, что важно, во-первых, признать, что вы пережили что-то значительное. Это событие в жизни. Вы не можете думать, что завтра придете в норму. Вы должны дать этому время. Следующее — питание. Вы должны убедиться, что ваше питание адекватное, потому что раны нуждаются в заживлении. Поэтому вам нужно хорошее сочетание поливитаминов, микроэлементов и всего того, что вам нужно в хорошей диете. Углеводы, жиры, белки, Так что хорошая разумная диета. Третье — постепенно наращивать подвижность. Вам не станет лучше, если вы будете сидеть или лежать в постели целый день ежедневно в течение следующих двух недель. Это тоже не поможет", – подытожил хирург.

Кейт Миддлтон скрывала необходимость операции даже от близкого окружения, а ее госпитализация немало напугала британцев.

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