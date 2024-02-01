Ким Кардашьян поужинала с Канье Уэстом

Ким и Канье окончательно развелись в конце 2022 года после почти восьми лет брака. Публично они крайне редко появляются вместе.

46-летний американский рэпер Канье Уэст и его 43-летняя бывшая жена Ким Кардашьян вместе поужинали в престижном ресторане Nobu Malibu вместе с детьми. На него Норт Уэст, 10-летняя дочь экс-супругов, пригласила и своих школьных друзей, пишет Daily Mail. В любимом среди голливудских знаменитостей ресторана не было Бьянки Цензори, нынешней супруги музыканта.

К заведению Ким и Канье подъехали с разницей в несколько минут.

Норт, ее 11-летняя кузина Пенелопа Дисик и их друзья были одеты в одинаковые рубашки оверсайз с надписью Vultures, названием нового альбома Канье, и черные шлепанцы Yeezy.

Ким надела черный микротоп без рукавов, такие же брюки с высокой талией из велюра и длинный бархатный плащ. Образ она завершила черными лакированными ботильонами на каблуках. В руках Ким держала мобильный телефон и сумочку-клатч в виде туфли на шпильке с кристаллами от Balenciaga.

Уэст приехал в ресторан в кожаной куртке-бомбере, вощеных джинсах и армейских брюках без шнуровки. Его лицо и голова были полностью скрыты под черной тканевой маской.

Рэпер совсем недавно удалил все публикации на своей странице в Instagram. Это произошло после того, как он выставил очередное фото своей жены в очень откровенном образе.

Ранее он запретил Бьянке пользоваться социальными сетями, объяснив это тем, что не хочет, чтобы она читала о себе негативные комментарии в соцсетях.

Напомним, Фокус писал, что Ким Кардашьян показала свои ноги в ранах и рассказала, что ее неизлечимая болезнь прогрессирует.