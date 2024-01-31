Ким Кардашьян показала свои ноги в ранах и рассказала, что ее неизлечимая болезнь прогрессирует

43-летняя телеведущая и модель Ким Кардашьян показала, как прогрессирует ее неизлечимая болезнь с которой она борется уже более 20 лет.

Related video

Видеоролик на котором она показывает большое красное пятно на ноге Ким опубликовала в своем инстаграме.

В частности, речь идет о хроническом аутоиммунном заболевании — псориазе. С ним звезда борется уже много лет. Ким не скрывает, что имеет проблемы с кожей и часто страдает от высыпаний и неприятных ощущений.

Псориаз у Ким Кардашьян

Звезда делится своим опытом, чтобы поддержать других людей, которые также имеют подобную проблему.

В частности, на этот раз Ким показала, что болезнь начала активно прогрессировать. Что именно вызвало ее развитие Кардашьян пока не понимает, однако утверждает, что на этот раз пятно на ноге значительно больше и очень сильно болит.

Несмотря на неприятные ощущения модель все же пытается шутить, мол, на этот раз пятно в форме сердечка, очевидно, это ожидание Дня влюбленных.

Известно, что Ким Кардашьян унаследовала эту болезнь от мамы. Уже много лет женщина пытается бороться с заболеванием, однако пока лекарств, которые способны вылечить псориаз нет.

Лечение псориаза преимущественно имеет целью снижение воспаления и контроль за симптомами. Поэтому важен правильный уход за кожей, соответствующее питание, физическая активность и избежание стресса.

Напомним, ранее мы писали Ким Кардашьян и Кайли Дженнер в стильных образах появились на показе Maison Margiela. Ким Кардашьян появилась на публике в прозрачном платье с огромными черными цветами