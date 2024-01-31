Кім Кардашьян показала свої ноги в ранах та розповіла, що її невиліковна хвороба прогресує

43-річна телеведуча та модель Кім Кардашьян показала, як прогресує її невиліковна хвороба з якою вона бореться вже понад 20 років.

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Відеоролик на якому вона показує велику червону пляму на нозі Кім опублікувала в своєму інстаграмі.

Зокрема, мова йде про хронічне аутоімунне захворювання — псоріаз. З ним зірка бореться вже багато років. Кім не приховує, що має проблеми зі шкірою і часто страждає від висипань та неприємних відчуттів.

Псоріаз у Кім Кардашьян

Зірка ділиться своїм досвідом, щоб підтримати інших людей, які також мають подібну проблему.

Зокрема, цього разу Кім показала, що хвороба почала активно прогресувати. Що саме спричинило її розвиток Кардашьян поки не розуміє, однак стверджує, що цього разу пляма на нозі значно більша і дуже сильно болить.

Попри неприємні відчуття модель все ж намагається жартувати, мовляв, цього разу пляма у формі сердечка, вочевидь, це очікування Дня закоханих.

Відомо, що Кім Кардашьян успадкувала цю хворобу від мами. Вже багато років жінка намагається боротися з захворюванням, однак наразі ліків, які здатні вилікувати псоріаз немає.

Лікування псоріазу зазвичай має на меті зниження запалення та контроль за симптомами. Тому важливий правильний догляд за шкірою, відповідне харчування, фізична активність та уникнення стресу.

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