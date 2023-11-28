Кім Кардаш'ян з'явилася на публіці у прозорій сукні з величезними чорними квітами

Зірка телеекранів не соромиться відвертих образів

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43-річна американська телезірка та модель Кім Кардашьян з’явилася на публіці в чорній довгій сукні в квіти, яка імітує голе тіло. Фото з благодійного заходу Baby2Baby у Каліфорнії модель опублікувала в своєму інстаграмі.

На фото доволі приваблива та пишна фігура Кім вигядала як пісочний годинник. Для виходу у світ Кім Кардашьян одягнула сукню з колекції парижського бренду Balenciaga.

Сукня у великі чорні квіти пошита повнсітю з прозорої тканини. Під низ Кім одягнула бежевий Catsuit (еластичний комбенизон на все тіло), який зробив імітацію голого тіла.

Підкреслив талію зірки масивний чорний бант у вигляді пояса.

Під сукню зірка телебачення взула туфлі з гострим носиком також бежевого кольору.

Щодо зачіски та макіяжу. Зірка телебачення не стала робити ніяких дій зі своїм волоссям, тому вийшла з легка закрученим, розпущеними пасмами з мокрим ефектом. Макіяж Кім зробила ледве помітний в бежевих відтінках.

Щодо прикрас зірка обмежилась декількома колечками на руках. Манікюр зірки також був у бежевих відтінках.

Це не перша поява Кім у відвертому образі. Нещодавно вона з’явилася в прозорій сукні з хрестами від американського бренду Chrome Hearts.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян обрала сукню з хрестами для виходу на червону доріжку.