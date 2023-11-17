Кім Кардаш'ян обрала сукню з хрестами для виходу на червону доріжку

Кім Кардаш'ян відмовилася від своїх екстравагантних образів заради відкритої сукні з вишитими хрестами.

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Кім Кардаш'ян нещодавно з'явилася на обкладинці журналу GQ у чоловічому костюмі, а потім відсвяткувала цю подію, пройшовшись червоною доріжкою на вечірці GQ "Чоловік року" в Лос-Анджелесі, присвяченій щорічному випуску журналу. Про це пише Daily Mail.

43-річна зірка реаліті-шоу зіткнулася з негативною реакцією через те, що потрапила на обкладинку випуску "Чоловік року", незважаючи на те, що інші жінки-селебріті раніше робили те ж саме в минулому.

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Кім Кардаш'ян Фото: Getty Images

На червоній доріжці до неї приєдналися інша зірка кавер-версії Джейкоб Елорді, а також Олівія Родріго і Алессандра Амбросіо.

Для прийому Кім обрала замшеву сукню Chrome Hearts, з вирізом на спині, що підкреслював її форми. Сукню прикрашала готична вишивка у вигляді хрестів.

Кім була названа "магнатом року" після запуску лінійки чоловічого одягу Skims. Для обкладинки вона позувала в андрогінному костюмі і краватці, а в Instagram поділилася: "Привіт! Я людина року за версією журналу GQ!".

Крім Кім, цього року на обкладинках з'явилися Джейкоб Елорді і репер Тревіс Скотт.

Відтоді як було представлено обкладинку Кім, GQ зазнав критики в Інтернеті за те, що жінка стала однією із зірок обкладинки "Чоловік року".

Але Кім не стала першою, раніше в цій же ролі з'являлися Ріанна, Дженніфер Лопес, Дженніфер Еністон і Скарлетт Йоганссон.

Нагадаємо, в інтерв'ю GQ Кім Кардаш'ян розповіла про свого батька, відомого адвоката Роберта Кардаш'яна. Вона зізналася, що важко переживала його смерть. І зараз спілкується з ним через медіумів.