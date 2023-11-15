Спілкується з медіумами, захоплюється батьком: Кім Кардаш'ян дала відверте інтерв'ю

Зірка реаліті-шоу та блогерка Кім Кардаш'ян стала обличчям обкладинки британського журналу GQ і дала відверте інтерв'ю.

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Кім Кардаш'ян в оригінальних образах, що нагадують кадри з культового фільму "Американський психопат", з'явилася на обкладинці британського журналу GQ. Зірка реаліті-шоу дала відверте інтерв'ю, розповівши про свого батька, відомого адвоката Роберта Кардаш'яна, який помер 2003 року. Кім зізналася, що часто звертається до медіумів, спілкуючись із ним.

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Кім Кардаш'ян стала однією з найвпливовіших особистостей у світі моди й сама запустила модний бренд Skims 2019 року, який тепер коштує 4 мільярди доларів.

Вона й раніше випускала косметику, парфуми, енергетичні напої під своїм ім'ям, але саме Skims виявився найбвдалішим проєктом. І це якщо не брати до уваги її сімейне реаліті-шоу, яке транслюється вже 24 сезони.

Компанія Skims, відома своїм інклюзивним підходом до розмірів і відтінків, народилася через розчарування Кім у тому, що вона не може знайти підходящу коригувальну білизну. Вона навіть фарбувала те, що в неї було, чайними пакетиками у ванній, щоб вона краще підходила до відтінку її шкіри.

Кім Кардаш'ян для GQ

Наразі бренд розширився від коригувальної білизни до спідньої білизни, домашнього одягу, шкарпеток, спідньої білизни та купальників і планує відкрити свій перший фізичний магазин наступного року на бульварі Сансет у Лос-Анджелесі. Компанія Skims, яка наразі оцінюється в 4 мільярди доларів, незабаром стане ще дорожчою завдяки своїй нещодавно запущеній чоловічій лінії.

Інтерес Кім до чоловічого одягу — і одягу загалом — виник завдяки її батькові.

Кім Кардаш'ян для GQ

"У цієї людини був стиль, — каже його колишня дружина та мати Кім Кріс Дженнер. Коли вони з Робертом почали зустрічатися в середині 70-х, він носив майже виключно Gucci: спортивні куртки, штани, лофери. Він і його брат Томмі були настільки лояльними покупцями, що з магазину в Беверлі-Гіллз їм дзвонили та повідомляли, коли прибуде остання колекція. — Першим подарунком, який мені подарував Роберт, — каже Кріс, — була модна камера Canon, якою я так і не навчилася користуватися. Другим подарунком стала красива сумка Gucci. У той час я працювала стюардесою та була дуже схвильована".

У дитинстві Кім часто гралася в гардеробній свого батька, де були ретельно розкладені краватки, ремені та костюми. "Коли мені було п'ять чи шість років, — каже вона, — я залізла на полицю, і вона зламалася. Я тільки пам'ятаю, як прокинулася в лікарні зі струсом мозку".

Із роками Роберт змінював свій гардероб. "Він завжди хотів мати крутий вигляд", — каже Кім. У підлітковому віці вона підробляла в модному бутику та подарувала батькові стильні джинси, які він носив із чорною футболкою та лоферами.

Тож її образи для обкладинки в чоловічому костюмі — це данина поваги стилю її батька.

Нині Роберта Кардаш'яна передусім пам'ятають як друга й адвоката спортсмена О. Джей Сімпсона, але Роберт, як і його донька, був насамперед підприємцем. Одним із його найприбутковіших підприємств була компанія Movie Tunes, що постачає музику для кінотеатрів. Сім'я жила в Беверлі-Гіллз. У них був басейн і тенісний корт. І всі діти Роберта працювали в його компанії.

Кім каже, що зараз і її діти пробують себе в підприємництві. Наприклад, Норт часто продає лимонад.

Кім жартує, що незнайомцям вона продає лимонад за два долари, а знайомі отримують свій напій за 20 доларів, бо вона каже, що в неї немає здачі.

"Я намагаюся, щоб мої діти були якомога нормальнішими та жили в районі, де вони могли б їздити на велосипедах до будинків своїх двоюрідних братів", — каже Кім, але одразу ж визнає, що район, де живе її сім'я, закритий для сторонніх.

"Я розумію, що це ненормальне життя. У нас ніколи не буде нормального сімейного життя, попри все. Як мати я хочу захистити їх настільки, наскільки зможу", — каже вона.

Інтерв'ю Кім дала в маєтку Кардаш'ян у Хідден-Гіллз — особняку площею 22 000 квадратних футів, на реконструкцію якого вона та її колишній чоловік Каньє Вест витратили більшу частину свого шлюбу й десятки мільйонів доларів. Її діти якраз були разом зі своїм батьком в Італії.

Кім Кардаш'ян для GQ

Кім була одягнена в чорну толстовку Nike з логотипом Гарвардської школи бізнесу, куди її запросили виступити раніше цього року. Вона понад два роки працює з репетиторами із правових питань у надії скласти іспит на адвоката в Каліфорнії та отримати юридичну ліцензію. Її прихильність до реформи кримінального правосуддя вже призвела до того, що вона допомогла домогтися пом'якшення вироків кільком ув'язненим і ухвалення двопартійного Закону про перший крок 2018 року, покликаного, серед іншого, скоротити надмірні покарання у федеральній пенітенціарній системі та сприяти реабілітації.

Якою б щирою не була її прихильність до реформ, головна мотивація Кім стати юристкою — це вшанувати пам'ять свого батька.

Кім намагається вчитися дві-три години щодня та сподівається скласти іспит на адвоката наприкінці наступного або на початку 2025 року.

І вона пам'ятає, як проходив суд над О. Джей Сімпсоном, обвинуваченим у вбивстві його дружини.

"Мій батько забрав нас із Кортні зі школи. Він сказав: "Я хочу, щоб ви, дівчатка, стали свідками частини історії і того, що таке суд", — Кріс Дженнер була близькою подругою Ніколь Браун Сімпсон. Хоча пізніше Роберт висловив сумнів у невинуватості свого друга, він віддано служив членом команди захисту, яка домоглася виправдувального вироку.

Кім каже, що це був важкий час, тому що їхні батьки перебували по різні боки барикад і переживали розлучення.

Кім було дев'ять років, приблизно стільки ж, скільки зараз Норт, коли Кріс і Роберт розлучилися. "Я думала про те, як мої батьки впоралися з цим із нами. Я просто пам'ятаю, що вони були відкриті", — каже вона.

Вона зізнається, що працює з терапевтом. Але їй більше допомагають друзі. Найближчих подруг у неї шість і вони дружать багато років. Одна з них, Еллісон Стеттер жартує, що "знала Кім ще до Кім".

Крім своїх друзів і сім'ї, Кім також звертається до екстрасенсів і медіумів за розрадою. Є кілька людей, із якими вона регулярно консультується.

"Один із них радше духовний цілитель, який випромінює хороші вібрації та енергію", — каже Кім, зазначаючи, що вона покладається і на свою віру.

Кім Кардаш'ян для GQ

"Я, напевно, релігійніша, ніж думає більшість людей", — каже вона. Кім молиться зі своїми дітьми щовечора перед сном; якщо діти ночують не вдома, вони зв'язуються з Кім по FaceTime, щоб помолитися. Вони також читали біблійні історії з тих самих книг, які Роберт читав Кім і її брату та сестрам, коли ті були дітьми. У Кортні збереглися ці книги, і вона ділиться ними із сестрами.

Кім була вже дорослою, коли її батькові діагностували рак стравоходу, і вона із сестрами була поруч і підтримувала його. Але вона сумнівається, що йому б сподобалося реаліті-шоу про їхню сім'ю. Але, за її словами, йому подобалася близькість їхньої сім'ї, тож ці епізоди б припали йому до душі.

За словами Кім, під час одного із сеансів із медіумом Роберт звернувся до неї. "У мого батька був скол на зубі, — згадує вона, — і я завжди говорила: "Тату, вилікуй цей зуб". Він просто сміявся та казав: "Кімберлі, ніхто цього не бачить". А потім і в самої Кім зламався зуб. "Твій батько сміється над твоїм зубом", — сказав їй медіум.

"Ніхто про це не знав. Я ніколи про це не розповідала. Подібні речі просто змушують мене усміхатися всередині", — каже вона.

Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян зізналася, що зробила татуювання на губі й тепер часто забуває, що воно в неї є.