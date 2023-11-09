"Наклейка на Бентлі": Кім Кардаш'ян показала таємне татуювання на губі

Зірка реаліті-шоу раніше жартувала, що ніколи не зробить тату, бо це все одно, що причепити наклейку на "бампер Bentley".

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Кім Кардаш'ян показала своє таємне татуювання на внутрішній стороні нижньої губи. Кім таємно зробила татуювання 2021 року, коли зайшла з подругами до салону після участі в програмі Saturday Night Live. Саме на цьому шоу вона вперше поцілувалася з Пітом Девідсоном. Про це пише Daily Mail.

У 2009 році Кім, як відомо, заявила, що ніколи не зробить татуювання, сказавши Венді Вільямс: "Люба, ти б наклеїла наклейку на бампер Бентлі?". Вона зазначила, що у неї немає татуювань і вона не планує їх робити.

Кім Кардаш'ян зробила таємне татуювання Фото: Скриншот

Кім Кардаш'ян розповіла, що у неї є секретне татуювання на внутрішньому боці нижньої губи під час епізоду серіалу "Кардаш'ян" цього тижня.

Вона зробила тату за кілька годин після того, як вона вела програму "Суботнім вечором у прямому ефірі" в жовтні 2021 року в костюмі Жасмін разом із Пітом Девідсоном у костюмі Аладіна.

Кім тусувалася зі своїм давнім перукарем Крісом Епплтоном, коли вони обговорювали плани його весілля у Вегасі з Лукасом Гейджем. Кім жартувала, що вони всі вони зроблять однакові татуювання, але сама його робити відмовлялася.

Кріс запитував, чи не зробить вона татуювання на мізинці на нозі, а Кім каже, що їй ця ідея не подобається. Тоді Кріс пропонує внутрішню частину губи.

Кім Кардаш'ян зробила таємне татуювання Фото: Скриншот

У підсумку там з'явився малюнок у вигляді знака нескінченності.

У реаліті-шоу цього тижня Кім показала татуювання публічно, сказавши: "Так, хлопці, дещо ви про мене не знаєте".

Коли мати запитала її, коли вона зробила тату, Кім відповідає: "У вечір SNL, коли я вела SNL, я і мої друзі зробили однакові татуювання, і у всіх вони були на руках. А я вибрала губу".

Кім Кардаш'ян зробила таємне татуювання Фото: Скриншот

Судячи з усього, цей процес був болючим, оскільки Кім стискала кулаки, поки татуювальник наносив тату їй на внутрішню частину губи. Відеозапис показали в реаліті-шоу.

Після Кім дивиться в камеру і каже: "Нарешті я наклеїла наліпку на бампер Бентлі", посилаючись на власну цитату 2009 року на шоу Венді Вільямс, коли Венді запитала, чи є у неї татуювання.

Кім розповіла, що не бачить татуювання, і часто забуває про нього, згадуючи, тільки коли чистить зуби.

"Час від часу я чищу зуби ниткою, бачу чорне і питаю: "Що це за чорна лінія?". Тоді я такий: "О, це моє татуювання", — пожартувала Кім.

Раніше Кім Кардаш'ян у сліпучому вбранні з кристалів з 'явилася на відкритті нового флагманського магазину Swarovski на П'ятій авеню і відзначила співпрацю бренду з лінією SKIMS.