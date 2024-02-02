Звезда "Русалочки" Холли Бейли вышла в свет впервые после рождения первенца

Холли появилась на красной дорожке на церемонии вручения наград Академии звукозаписи. И выбрала потрясающее белое платье.

Холли Бейли, звезда фильма "Русалочка", вышла в свет всего через несколько недель после рождения сына. Актриса и певица появилась на церемонии вручения наград Академии звукозаписи в компании своего бойфренда, рэпера DDG. Об этом пишет Daily Mail.

23-летняя звезда "Русалочки", которая в прошлом году родила своего первенца, сына, которого назвали Хало, выглядела потрясающе в белом платье с декольте.

Холли Бейли с бойфрендом DDG Фото: Getty Images

Платье было украшено белыми блестками и подчеркивало ее фигуру.

А ее 26-летний партнер, с которым она встречается с начала 2022 года, контрастировал с ее белоснежным образом, выбрав черный костюм.

В раннем интервью Холли рассказала, что имя их мальчика, Halo было выбрано DDG, а полное имя малыша — Дэррил Дуэйн Грэнберри-младший.

Актриса объявила о рождении Хало 6 января через Instagram, разместив видео и фото, на котором она держит его за руку, а запястье малыша украшает золотой браслет, на котором выгравировано его имя.

Первое фото малыша Хало

Напомним, Холли и 26-летний DDG познакомились в соцсетях. Рэпер сначала лайкал ее посты, а потом написал в личные сообщения.

Певица призналась, что интересовалась его творчеством еще тогда, когда он был малоизвестным исполнителем и просто публиковал ролики на Youtube.

"Я выросла на YouTube, всегда следила за молодыми исполнителями и постоянно вдохновлялась ими. Он был одним из них. Потом я про него забыла, а потом он отправил мне сообщение, а остальное уже история", — рассказывала звезда в интервью.

Холли даже трогательно отметила, что ее роман с DDG — это "первый раз", когда она искренне влюбилась.