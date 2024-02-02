Джулия Робертс поздравила мужа с днем рождения (фото)

Джулия Робертс и Дэниел Модер поженились в 2002 году. Звездные супруги воспитывают троих детей.

56-летняя американская актриса Джулия Робертс опубликовала редкое фото со своим мужем Дэниелом Модером, чтобы отпраздновать его 55-й день рождения 31 января 2024 года.

"С днем рождения этого замечательного человека, который освещает наш мир", — написала звезда "Красотки".

На снимке видно, как Робертс улыбается, когда она наклонилась ближе и с любовью смотрела в глаза своего возлюбленного. Модер тем временем положил руки на плечи жены и встретил ее взгляд.

Джулия Робертс с мужем

Звезда экрана держит свои отношения подальше от внимания публики, довольно редко публикуя семейные кадры. Супруги воспитывают 19-летних близнецов Хейзел и Финнея и 16-летнего сына Генри.

Джулия и Дэниел познакомились в 2000 году во время совместной работы над фильмом "Мексиканец". В то время Робертс встречалась с актером Бенджамином Бреттом, а Модер был женат на визажистке Вере Стеймберг, с которой впоследствии развелся.

В 2002 году американская актриса и оператор поженились и с тех пор состоят в браке.

Джулия Робертс с детьми

Напомним, Джулия Робертс снялась для британского Vogue.

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