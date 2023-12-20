Джулия Робертс предположила, где была бы главная героиня "Красотки" сейчас

Роль Вивиан Уорд сделала актрису популярной во многих странах.

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56-летняя американская актриса Джулия Робертс имеет свою версию относительно того, где сегодня была бы ее героиня Вивиан Уорд из "Красотки". Об этом пишет CBS Mornings.

Знаменитость получила широкую известность после того, как снялась в романтической комедии 1990 года с Ричардом Гиром, которая собрала 178,4 млн долларов внутри страны (419,1 млн долларов США с учетом инфляции) и 463,4 млн долларов во всем мире (1,088 млрд долларов с учетом инфляции).

В центре сюжета картины режиссера Гарри Маршалла — Вивиан Уорд, проститутка, которая встречается с бизнесменом Эдвардом Льюисом (Ричард Гир), которому нужна спутница для различных светских мероприятий. Однако пара впоследствии влюбилась друг в друга.

Трейлер фильма "Красотка"

"Я думаю, что он спокойно умер во сне от сердечного приступа, улыбаясь. И теперь она руководит его бизнесом", — предположила Джулия Робертс, как могла бы сложиться судьба главных героев популярной картины в настоящее время.

Впоследствии актриса также снялась в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена", "В постели с врагом", "Есть, молиться, любить" и других.

Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме "Красотка" Фото: Кадр из фильма "Красотка"

Напомним, Джулия Робертс прокомментировала внезапную смерть своего давнего бойфренда Мэттью Перри.

Также Фокус писал о новом фильме с Джулией Робертс.