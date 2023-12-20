Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Джулія Робертс припустила, де була би головна героїня "Красуні" зараз

джулія робертс фільми, джулія робертс красуня, річард гір, фільм красуня, вівіан ворд, головна героїня красуні
Фото: Скриншот | Джулія Робертс у фільмі "Красуня"

Роль Вівіан Ворд зробила акторку популярною в багатьох країнах.

Related video

56-річна американська акторка Джулія Робертс має кілька версій щодо того, де сьогодні була б її героїня Вівіан Ворд із "Красуні". Про це пише CBS Mornings.

Знаменитість здобула широку популярність після того, як знялася в романтичній комедії 1990 року з Річардом Гіром, яка зібрала 178,4 млн доларів усередині країни (419,1 млн доларів США з урахуванням інфляції) і 463,4 млн доларів у всьому світі (1,088 млрд доларів з урахуванням інфляції).

У центрі сюжету картини режисера Гаррі Маршалла – Вівіан Ворд, повія, яка зустрічається з бізнесменом Едвардом Льюїсом (Річард Гір), якому потрібна супутниця для різноманітних світських заходів. Проте пара згодом закохалася одне в одного.

Трейлер фільму "Красуня"

"Я думаю, що він спокійно помер уві сні від серцевого нападу, посміхаючись. І тепер вона керує його бізнесом", — припустила Джулія Робертс, як могла б скластися доля головних героїв популярної картини наразі.

Згодом акторка також знялася у фільмах "Одинадцять друзів Оушена", "У ліжку з ворогом", "Їсти, молитися, кохати" та інших.

Джулія Робертс та Річард Гір у фільмі "Красуня" Fullscreen
Джулія Робертс та Річард Гір у фільмі "Красуня"
Фото: Кадр из фильма "Красотка"

Нагадаємо, Джулія Робертс прокоментувала раптову смерть свого давнього бойфренда Меттью Перрі.

Також Фокус писав про новий фільм з Джулією Робертс.