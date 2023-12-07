Джулія Робертс розкрила пораду, яку дала б собі 19-річній

Напередодні близнюкам зірки виповнилося по 19 років.

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56-річна американська акторка Джулія Робертс розповіла про свої минулі помилки краси в новому інтерв’ю, поділившись порадою, яку вона дала б собі 19-річній. Про це пише People.

"Стань рівніше. Усе буде добре, і не вищипуй брови", – сказала зірка "Красуні".

Питання виникло після того, як Робертс опублікувала в Instagram привітання своїх близнюків Фіннеаса та Хейзел, яким минулого місяця виповнилося 19 років.

Джулія Робертс з дітьми

"19. Немає слів для радості, веселощів, шаленої метушні спільного життя", – написала вона 28 листопада, поділившись рідкісною фотографією, на якій тримає своїх спадкоємців.

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Джулія Робертс Фото: Скриншот

До оператора Даніеля Модера акторка була одружена два роки з кантрі-співаком Лайлом Ловеттом. А в юності Робертс зустрічалася Ліамом Нісоном і Меттью Перрі, Діланом МакДермоттом і навіть Річардом Гіром, а за канадського актора Кіфера Сазерленда зірка "Красуні" планувала заміж, проте скасувала подію за три дні до церемонії.

Нагадаємо, Джулія Робертс показала рідкісне фото з чоловіком на честь річниці їхнього весілля.

Також Фокус писав про вихід Джулії Робертс у стильному вбранні.