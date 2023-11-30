Ризиковане міні та сріблясті туфлі: Джулія Робертс вийшла у світ в оригінальному вбранні

Актриса з'явилася на прем'єрі свого нового фільму "Залиш світ позаду".

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Джулія Робертс уперше за довгий час вийшла у світ. Актриса з'явилася на прем'єрі фільму "Залиш світ позаду" в Лондоні. І обрала для червоної доріжки оригінальне та екстравагантне вбрання. Втім, акторка і раніше блищала на червоній доріжці. Вбрання з церемонії "Оскар" назавжди увійшло до списку найелегантніших суконь церемонії. Про це пише Daily Mail.

56-річна володарка "Оскара" вийшла на червону доріжку в мініспідниці до стегон ніжно-рожевого кольору. І доповнила образ оригінальними туфлями на танкетці з декором.

Джулія Робертс Фото: Getty Images

Джулія Робертс каже, що її новий фільм — це багатошаровий трилер-катастрофа, який дав їй змогу зіграти когось, хто сильно відрізняється від неї самої.

Виконавчими продюсерами фільму є колишній президент США Барак Обама і Мішель Обама. Фільм написаний і знятий творцем "Містера Робота" Есмаїлом і заснований на однойменному бестселері Румаана Алама.

У ньому героїня Робертс Аманда, її чоловік і двоє дітей вирушають на імпровізовану відпустку в невелике містечко на Лонг-Айленді.

Трейлер фільму "Залиш світ позаду"

Їхній відпочинок порушують чоловік із донькою, які з'являються на порозі, стверджуючи, що саме вони є власниками особняка. Вони залишаються на ніч, але напруга між двома сім'ями наростає, а навколо них починають відбуватися дивні події, і вони опиняються під одним дахом, намагаючись розібратися в хаосі зовні.

А хаос, судячи з трейлеру, полягає в кібератаках, і на шляху героям трапляються "оскаженілі" електромобілі, величезний корабель, що врізається в пляж, і олені, які дивно поводяться.

"У кожній сцені з кожною людиною завжди відбувається близько 17 з половиною подій. Це були просто всі шари людей і обставин", — сказала Робертс агентству Reuters на прем'єрі фільму в Лондоні в середу.

Голлівудській зірці дуже хотілося зіграти цинічного рекламного директора Аманду.

"Просто мені сподобалася ідея зіграти когось підозрілого і трохи колючого, що не в моєму характері, але при цьому зробити її людяною, доступною і симпатичною", — сказала зірка.

Нагадаємо, раніше актриса поділилася рідкісним знімком зі своїм другим чоловіком, 54-річним американським оператором Деніелом Модером. Пара разом уже 21 рік.