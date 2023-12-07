Джулия Робертс раскрыла совет, который дала бы себе 19-летней

Накануне близнецам звезды исполнилось по 19 лет.

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56-летняя американская актриса Джулия Робертс рассказала о своих прошлых ошибках красоты в новом интервью, поделившись советом, который она дала бы себе 19-летней. Об этом пишет People.

"Стань ровнее. Все будет хорошо, и не выщипывай брови", — сказала звезда "Красотки".

Вопрос возник после того, как Робертс опубликовала в Instagram поздравление своих близнецов Финнеаса и Хейзел, которым в прошлом месяце исполнилось 19 лет.

Джулия Робертс с детьми

"19. Нет слов для радости, веселья, безумной суеты совместной жизни", — написала она 28 ноября, поделившись редкой фотографией, на которой держит своих наследников.

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Джулия Робертс Фото: Скриншот

До оператора Даниэля Модера актриса была замужем два года за кантри-певцом Лайлом Ловеттом. А в юности Робертс встречалась с Лиамом Нисоном и Мэттью Перри, Диланом МакДермоттом и даже Ричардом Гиром, а за канадского актера Кифера Сазерленда звезда "Красотки" планировала замуж, однако отменила событие за три дня до церемонии.

Напомним, Джулия Робертс показала редкое фото с мужем в честь годовщины их свадьбы.

Также Фокус писал о выходе Джулии Робертс в стильном наряде.