Роскошная Джулия Робертс снялась для Vogue

Актриса призналась, что не боится стареть, поскольку та жизнь, которую она ведет, позволяет ей не беспокоиться о морщинах. И этому есть простое объяснение.

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56-летняя американская актриса Джулия Робертс демонстрирует, что не боится стареть и принимает свой возраст, оставаясь такой же жизнерадостной и єффектной, как и много лет назад. Своим главным секретом молодости героиня "Красотки" поделилась в эксклюзивном интервью британскому Vogue. Она не только побеседовала с журналистом Ричардом Кертисом, с которым дружит уже 25 лет, но и снялась в разных образах. Фото сделал Лахлан Бэйл, а стилизовал съемку Эдвард Эннинфул, главред журнала.

Во время съемок актриса примерила роскошные ансамбли от Valentino, Tom Ford и Stella McCartney, а для главной страницы она позировала в нарядах от Gucci и ювелирных украшениях Chopard, позируя в красном ансамбле с микрошортами.

Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue

Рассуждая о возрасте, Джулия призналась, что старение не обошло ее стороной, но своим видом она обязана хорошим генам. Еще один секрет молодости – жизнь, которая приносит удовлетворение.

"Я верю в любовь хорошего человека. Я верю, что мой муж любит меня и заботится обо мне, так что я чувствую себя очень счастливой. И каждый раз, когда вы видите кого-то счастливого, не имеет значения, сколько ему лет. Тогда вы как бы привыкаете улыбаться, и поэтому ваше лицо остается счастливым. А если бы вы были мрачны, это было бы заметно", – призналась Джулия.

Она вспомнила слова старой знакомой, которая давно сказала ей, что после 50 лет лицо – это отражение прожитой жизни.

В одном из интервью актриса сказала, что если бы она могла дать себе совет в 19 лет, то сказала бы: "Стань ровнее. Все будет хорошо, и не выщипывай брови".

Робертс состоит в браке с кинооператором Дэниелом Модером уже более 20 лет. Уже через два года после бракосочетания у пары родилась двойня. Роды начались раньше положенного срока на 4 недели. Однако, несмотря на преждевременные роды с малышами строений все хорошо, никаких осложнений не наблюдалось. Еще через три года у пары родился еще один мальчик, которого назвали Генри Дэниела Модеравид.

Известно, что Джулия с семьей живет в своем пентхаусе в Нью-Йорке (на Манхэттене) и на ранчо в Тахо. Также актриса имеет особняк в Малибу, Калифорния.

Ранее Фокус писал, что Джулия Робертс предположила, где была бы главная героиня "Красотки" сейчас.