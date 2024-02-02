Квентин Тарантино и Брэд Питт воссоединятся для работы над новым фильмом

Актер и режиссер ранее работали вместе в фильмах "Бесславные ублюдки" (2009) и "Однажды в Голливуде" (2019), За последний оба получили по "Оскару"

Американский режиссер Квентин Тарантино и его не менее знаменитый сверстник, актер Брэд Питт, снова воссоединятся для совместной работы. Питт сыграет в вероятно последнем фильме Тарантино "Кинокритик", пишет Deadline.

Боевик, как предполагается, будет выпущен Sony в 2025, а продюсером картины станет Стейси Шер. Какую роль Брэд сыграет в ленте, пока неизвестно.

Ранее актер и режиссер уже сотрудничали в фильмах "Бесславные ублюдки" (2009) и "Однажды в Голливуде" (2019), причем за роль в последнем Питт получил свой первый "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", а Тарантино награжден той же премией за лучший оригинальный сценарий.

По сюжету картины, действие "Кинокритика" будет происходить в 1977 году. По его Квентина, главный герой – это "парень, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит и писал рецензии на фильмы для порножурналов".

Тарантино сказал, что творческое вдохновение для персонажа восходит к его работе в подростковом возрасте, когда он заполнял торговые автоматы журналами для взрослых и доставал четвертаки.

"Все остальное было слишком отвратительно, чтобы читать, но потом был этот порнографический журнал с действительно интересной страницей фильма. Был один критик, который мне особенно нравился. Он писал о популярных фильмах и был второстепенным критиком. Я думаю, что он был очень хорошим критиком. Он был чертовски циничен. Его рецензии представляли собой нечто среднее между ранним Говардом Стерном и тем, кем мог бы быть Трэвис Бикл, если бы он был кинокритиком", – делился режиссер о человеке, который "писал так, будто ему было 55 лет, но на самом деле ему было только около 30 лет" и умер молодым от алкоголизма.

Квентин Тарантино и Брэд Питт на съемках фильма "Однажды в Голливуде"

Как известно, Тарантино несколько лет назад заявил, что 10-й фильм станет последним в его карьере как режиссера. После этого он планирует либо уйти на пенсию, либо переключится на другую сферу.

Ранее Фокус писал, что Квентин Тарантино однажды заплатил $10 тысяч, чтобы облизать ноги танцовщице.