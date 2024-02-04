Домашние прически на каждый день за 5 минут, которые можно сделать самой себе

Каждое утро женщина начинает со стандартных утренних ритуалов. И если этот процесс у мужчин занимает 5 минут, то женщине приходится отдать на это минимум минут 15. Все потому, что изо дня в день женщины мудрят, что интересного и красивого сделать со своими волосами.

Конечно есть те, кто не очень заморачивается над выбором и каждый день делают обычную для себя прическу, но есть те, кто любят экспериментировать. Именно поэтому Фокус решил сделать подборку интересных идей для причесок, которые делаются достаточно быстро, но выглядят стильно и привлекательно. А главное их спокойно можно сделать дома самостоятельно.

Коса

Быстрая коса — это прическа из тонкой и ровно вплетенной косы вдоль головы. Этот вариант может воплотить на разной длине волос и дополнить интересными аксессуарами, например, цветами или лентами.

Конечно можно выбрать как классический и более сдержанный вариант, так и другие ее вариации, такие как коса-обруч, французская коса, рыбья коса и многие другие.

Прическа "коса-обруч" является одной c популярных вариантов косы. Она создается путем скручивания волос в две косы, которые затем пересекаются и выглядят как обруч вокруг головы. Эта прическа выглядит очень женственно и элегантно, и может быть использована как на повседневность, так и на особые события.

Французская коса — это стиль плетения волос, который включает в себя переплетение в параллельном направлении тонких прядей волос. Эта техника придает волосам элегантный вид и часто используется для создания вечерних причесок. Чтобы сделать французскую косу, волосы разделяют на две части, а затем каждую часть переплетают прядями, добавляя дополнительные волосы с каждым переплетением.

Рыбья коса — это еще один вариант плетения в котором волосы заплетаются в виде тонкой сплетенной ленты, подобно сплетению рыбьей сети. Эта прическа выглядит стильно и элегантно, и ее можно использовать как в повседневной жизни, так и на праздничные события.

Высокая коса является очень популярной и элегантной прической. Чтобы создать эту прическу, начните собирать волосы высоко на голове, как можно ближе к верху. Завяжите волосы в хвост, затем обмотайте их вокруг основания хвоста, образуя косу.

Прическа с украшениями

Украшения на волосах — это популярный способ сделать свои волосы привлекательными и стильными. Существует множество вариаций причесок и украшений, которые можно использовать. Например, косы с цветами. Заплетите косу или несколько, а после добавьте цветы в волосы. Это добавит свежести и романтики к вашему образу.

Ожерелье из бисера. Возьмите обычное ожерелье и вплетайте его в вашу прическу. Это добавит элегантности и оригинальности к вашему виду.

Шпильки. Добавьте к вашей прическе заколки или шпильки. Они не только украсят ваши волосы, но и создадут шикарный акцент.

Завязка из шарфа. Выберите красивый шелковый шарф и используйте его для завязки волос. Это создаст яркий, модный образ.

Пучок

Пучок — это прическа, при которой волосы складываются в узел сзади головы или на верхней части головы. Существует много способов создания пучка, и они могут варьироваться от простого варианта собрать волосы в хвост и скрутить его вокруг базы до более сложных фигурных узлов. Прическа-пучок также может быть декорирована различными аксессуарами, которые придают особых акцентов. Также можно выпустить несколько прядок вокруг лица для эффекта легкости.

Расчесанные волны

С помощью фена создайте естественные волны на своих волосах. Это придаст объема вашей прическе. Этот вариант прически очень простой и легкий, при котором волосы кажутся непринужденными и натуральными, будто они естественно скручиваются в легкие волны после расчесывания. Этот вариант добавляет объема и текстуры волосам, придавая одновременно романтического и безупречного вида.

Чтобы создать прическу расчесанные волны, можно использовать фен для создания легких волн или специальные средства для моделирования естественной текстуры волос. Некоторые люди также заплетают волосы в косы на ночь, чтобы получить более выразительные волны на следующее утро.

Конский хвост

Конский хвост — это стильная прическа, в которой волосы собраны вместе в виде высокого хвоста, напоминая конский хвост. Этот стиль прически является достаточно популярным и может подходить для различных событий.

Напомним , ранее мы писали, о стрижке каре — тренд 2024 года: пять вариантов самой модной прически. Также Фокус писал о 7 самых известных модных диет всех времен.