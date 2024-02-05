5 февраля 2024 года: Феодосия Черниговского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ходить в гости и давать взаймы деньги. Морозная погода в этот день — к теплой и ранней весне.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Феодосия Черниговского. Он возродил разоренный униатами Киево-Выдубицкий монастырь, восстановил Елецкий Успенский монастырь в Чернигове, основал Печеникскую женскую обитель, построил храм Домницкого монастыря.

Что нельзя делать 5 февраля:

заниматься тяжелым физическим трудом

переедать, употреблять алкоголь

ходить в гости

давать и брать деньги взаймы

Народные приметы и поверья:

морозная погода — к теплой и ранней весне

дождь сегодня — к засушливому лету

теплая погода — к окончанию зимы

День ангела празднуют:

Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Воиф, Евагрий, Елладий, Макарий, Михаил, Полиевкт, Феодосий, Феодулия

Также в этот день:

1928 — удается искусственно синтезировать витамин D

1938 — в Берлине начался первый чемпионат мира по гандболу среди мужчин. 4 сборные определили чемпиона за два игровых дня, победителем стала Германия

1952 — в Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов

1953 — премьера мультфильма "Питер Пэн"

1979 — В Антарктиде, на берегу моря Уэдделла, открыта аргентинская научно-исследовательская полярная станция Бельграно I

1989 — Начал вещание британский 24-часовой новостной телеканал Sky News.