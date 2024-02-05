5 февраля 2024 года: Феодосия Черниговского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ходить в гости и давать взаймы деньги. Морозная погода в этот день — к теплой и ранней весне.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Феодосия Черниговского. Он возродил разоренный униатами Киево-Выдубицкий монастырь, восстановил Елецкий Успенский монастырь в Чернигове, основал Печеникскую женскую обитель, построил храм Домницкого монастыря.
Что нельзя делать 5 февраля:
- заниматься тяжелым физическим трудом
- переедать, употреблять алкоголь
- ходить в гости
- давать и брать деньги взаймы
Народные приметы и поверья:
- морозная погода — к теплой и ранней весне
- дождь сегодня — к засушливому лету
- теплая погода — к окончанию зимы
День ангела празднуют:
Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Воиф, Евагрий, Елладий, Макарий, Михаил, Полиевкт, Феодосий, Феодулия
Также в этот день:
1928 — удается искусственно синтезировать витамин D
1938 — в Берлине начался первый чемпионат мира по гандболу среди мужчин. 4 сборные определили чемпиона за два игровых дня, победителем стала Германия
1952 — в Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов
1953 — премьера мультфильма "Питер Пэн"
1979 — В Антарктиде, на берегу моря Уэдделла, открыта аргентинская научно-исследовательская полярная станция Бельграно I
1989 — Начал вещание британский 24-часовой новостной телеканал Sky News.