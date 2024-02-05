5 лютого 2024 року: Феодосія Чернігівського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ходити в гості та позичати гроші. Морозна погода цього дня — до теплої і ранньої весни.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодосія Чернігівського. Він відродив розорений уніатами Києво-Видубицький монастир, відновив Єлецький Успенський монастир у Чернігові, заснував Печеницьку жіночу обитель, побудував храм Домницького монастиря.

Що не можна робити 5 лютого:

займатися важкою фізичною працею

переїдати, вживати алкоголь

ходити в гості

давати і брати гроші в борг

Народні прикмети та повір'я:

морозна погода — до теплої та ранньої весни

дощ сьогодні — до посушливого літа

тепла погода — до закінчення зими

День ангела святкують:

Агафія, Олександра, Антоній, Василиса, Воіф, Євагрій, Елладій, Макарій, Михайло, Полієвкт, Феодосій, Феодулія

Також цього дня:

1928 — вдається штучно синтезувати вітамін D

1938 — у Берліні розпочався перший чемпіонат світу з гандболу серед чоловіків. 4 збірні визначили чемпіона за два ігрові дні, переможцем стала Німеччина

1952 — у Нью-Йорку встановлено перший світлофор для пішоходів

1953 — прем'єра мультфільму "Пітер Пен"

1979 — В Антарктиді, на березі моря Ведделла, відкрито аргентинську науково-дослідну полярну станцію Бельграно I

1989 — Розпочав мовлення британський 24-годинний новинний телеканал Sky News.