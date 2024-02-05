Виктория Бекхэм поддержала Николу Пельтц на публике (фото)
Николу, которая исполнила главную роль в фильме "Лола", сопровождали самые близкие люди. На красной дорожке не было только Дэвида Бекхэма и его сына Ромео.
49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поддержала на публике свою невестку Николу Пельтц, 29. Об этом пишет People.
Звездная семья накануне появилась на премьере фильма "Лола" в Лос-Анджелесе, в котором жена Бруклина Бекхэма исполнила главную роль.
Актриса была одета в белое бюстье и приталенные брюки бренда своей звездной свекрови.
"Она гений. Для меня большая честь, что я могу носить это сегодня вечером. Я чувствую себя такой деловой, но сексуальной, и она гениальна", — призналась изданию дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца.
В частности, Никола добавила, что у нее нет стилиста. Она может обратиться к Виктории или к своей маме при необходимости.
"Я шучу, что моя мама — мой стилист, но она действительно такова. И как мне повезло, что моя свекровь — Виктория Бекхэм, и я обращаюсь к ней за советами по стилю", — отметила возлюбленная Бруклина Бекхэма.
"Я очень люблю носить ее одежду", — призналась Никола о вещах бренда Виктории Бекхэм.
Несмотря на то, что ранее сообщалось о вражде между женщинами, в частности, потому что Никола не захотела в день своей свадьбы надевать платье бренда свекрови.
С Николой в белоснежном образе контрастировали ее британские родственники в темных ансамблях. Бруклин поцеловал жену на красной дорожке. Пара в апреле 2024 отметит два года с момента бракосочетания.
Также главную героиню фильма поддержала на красной дорожке ее лучшая подруга Селена Гомес. Певица выбрала черный костюм.
Напомним, семья Бекхэм собралась вместе на Рождество 2023 года.
Также Фокус писал о танцах Николы Пельтц и Виктории Бекхэм на пляже.