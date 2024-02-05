Виктория Бекхэм поддержала Николу Пельтц на публике (фото)

Николу, которая исполнила главную роль в фильме "Лола", сопровождали самые близкие люди. На красной дорожке не было только Дэвида Бекхэма и его сына Ромео.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поддержала на публике свою невестку Николу Пельтц, 29. Об этом пишет People.

Звездная семья накануне появилась на премьере фильма "Лола" в Лос-Анджелесе, в котором жена Бруклина Бекхэма исполнила главную роль.

Актриса была одета в белое бюстье и приталенные брюки бренда своей звездной свекрови.

"Она гений. Для меня большая честь, что я могу носить это сегодня вечером. Я чувствую себя такой деловой, но сексуальной, и она гениальна", — призналась изданию дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца.

Виктория Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

В частности, Никола добавила, что у нее нет стилиста. Она может обратиться к Виктории или к своей маме при необходимости.

"Я шучу, что моя мама — мой стилист, но она действительно такова. И как мне повезло, что моя свекровь — Виктория Бекхэм, и я обращаюсь к ней за советами по стилю", — отметила возлюбленная Бруклина Бекхэма.

"Я очень люблю носить ее одежду", — призналась Никола о вещах бренда Виктории Бекхэм.

Несмотря на то, что ранее сообщалось о вражде между женщинами, в частности, потому что Никола не захотела в день своей свадьбы надевать платье бренда свекрови.

Круз Бекхэм, Никола Пельтц, Виктория Бекхэм и Бруклин Бекхэм Фото: Getty Images

С Николой в белоснежном образе контрастировали ее британские родственники в темных ансамблях. Бруклин поцеловал жену на красной дорожке. Пара в апреле 2024 отметит два года с момента бракосочетания.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Также главную героиню фильма поддержала на красной дорожке ее лучшая подруга Селена Гомес. Певица выбрала черный костюм.

Селена Гомес и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Напомним, семья Бекхэм собралась вместе на Рождество 2023 года.

Также Фокус писал о танцах Николы Пельтц и Виктории Бекхэм на пляже.