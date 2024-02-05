Кольчуга на голое тело: Меган Фокс пришла на афтепати Grammy в очень откровенном наряде

Многодетная мать не стесняется надевать наряды, которые открывают максимум ее тела. В свои 37 лет она может похвастаться роскошной фигурой.

37-летняя американская актриса и модель Меган Фокс после проблем в отношениях с бойфрендом Колсоном Бейкером стала намного реже появляться на публике. Однако роковая красотка не смогла пропустить афтепати музыкальной премии "Грэмми", где появилась хоть и в гордом одиночестве, но в невероятно смелом и дерзком образе. Фотографии своего наряда для воскресного вечера Jamie, посвященном просмотру премии Janie GRAMMY Awards, она показала многочисленным подписчикам в Instagram.

Меган выбрала чрезвычайно рискованное и ультракороткое платье-кольчугу, под которое надела только белые стринги.

Звезда дополнила свой ансамбль серебристыми туфлями на платформе и черной меховой курткой, которую она расстегнула, чтобы показать наряд.

Меган показала все, чем ее наградила природа Фото: Instagram meganfox

Ее локоны были уложены мягкими волнами.

На вечеринке Фокс присоединилась к таким знаменитостям, как Кармен Электра, Зои Дешанель, Бижу Филлипс, Стивен Тайлер и Эшли Симпсон.

В недавнем интервью Меган, которая недавно выпустила сборник стихов, рассказала, что чувствует себя обнаженной на мероприятиях.

"Это типа: "Нет, мне нужно раздеться в этот день", — отметила она.

Фото: Instagram meganfox

Ее новая книга "Милые мальчики ядовиты" стала бестселлером New York Times. Работа над ней послужила для Меган формой терапии. Ее психотерапевт сказал ей, что если она продолжит сдерживать свою боль, это приведет к болезни. Ее стихи – это сублимация пережитой боли, облеченная в текст.

"Я знала, что мне всегда нужно это выкладывать. Я чувствую, что одна из моих сильных сторон — это моя духовная основа или то, как я воспринимаю вещи и мое мышление, и я чувствую, что из всего, что я могла бы предложить людям через платформу знаменитостей, это было бы моим лучшим предложением. И поэтому я чувствовала, что что-то подобное должно стать достоянием общественности, потому что, надеюсь, оно будет гораздо более впечатляющим, чем фильм, в котором я снялась, или что-нибудь, что я собираюсь опубликовать в чертовом Instagram. Я когда-либо встречалась только с музыкантами, актерами или людьми, которые попадали бы в категорию симпатичных мальчиков, так что это очень хорошо отражало мой конкретный опыт", – призналась она.

Ранее Фокус писал, что в декабре прошлого года Меган Фокс и Machine Gun Kelly серьезно поссорились. По словам инсайдеров, у них серьезные проблемы с доверием в отношениях.