5 привычек, которые помогут сохранить уровень коллагена и предотвратить старение кожи

Коллаген — это белок, который сохраняет молодость вашей кожи но, увы, его производство уменьшается с каждым годом. Но есть несколько полезных привычек, которые помогут предотвратить потерю коллагена.

"В возрасте от 25 до 30 лет мы начинаем терять 1% коллагена в год. Этот процесс ускоряется, начиная с 40 лет", — говорит доктор Паоло Факкиней Флеминг из медицинского отделения мадридского центра эстетической медицины The Beauty Concept. Но сохранить коллаген можно за счет поддержания правильных повседневных привычек. Как подчеркивает эксперт, "хорошие привычки действительно имеют значение, и именно поэтому перед любым лечением мы всегда стараемся переобучить пациентов в этом смысле, чтобы получить оптимальные результаты". О том, какие привычки помогут предотвратить старение кожи и сохранить коллаген пишет Vogue Italia.

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Для чего нужен коллаген

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"Коллаген — это самый распространенный белок в организме человека, который вырабатывается клетками, называемыми фибробластами", — объясняет доктор Мар Мира. "Его основная функция — создавать и поддерживать структуры тканей, составляющих тело, создавая устойчивые, сильные и гибкие волокна, так называемые "коллагеновые волокна". Последние связывают соединительные ткани, такие как сухожилия, мышцы и кожу, и на них влияет возраст, поскольку с годами метаболизм клеток дермы становится все медленнее, что влияет на скорость синтеза коллагена". А доктор Факкиней Флеминг добавляет: "Уменьшение количества коллагена вместе с потерей эластина – еще одного важного белка для здоровья кожи, которой она гарантирует эластичность, а обезвоживание является ключевым фактором старения кожи".

От чего это зависит

Єксперт по эстетической медицине Виртудес Руис отмечает, что замедление выработки коллагена начинается в тот момент, когда мы перестаем расти и начинаем стареть, то есть примерно с 24 лет. "В этом возрасте снаружи мы этого не замечаем, но внутри нас уже происходит старение", — объясняет Руис. "Этот процесс зависит от генетики и типа кожи, а также от наших привычек и того, насколько мы заботимся о своей коже. Эти факторы определяют большее или меньшее замедление выработки коллагена". Это правда, что мы не можем изменить наши гены, но они способствуют лишь 25% процесса старения. "Остальное — эпигенетика", — говорит эксперт. "Другими словами, повадки и среда обитания. Поэтому мы можем влиять на здоровье нашей кожи – и нашего тела в целом – на 75%". Эти 5 полезных привычек помогут вам.

Ежедневно используйте крем с SPF

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"Ультрафиолетовое излучение вызывает окисление, способствующее быстрому разрушению коллагена, присутствующего в дерме, и снижение его производства", — предупреждает доктор Мар Мира. "Поэтому крайне важно ежедневно использовать адекватную фотозащиту и выбирать солнцезащитный крем, наиболее подходящий для вашего типа кожи".

Пейте зеленый имбирный и травяной чай

Доктор Факкиней Флеминг рекомендует ежедневно употреблять жидкость в виде воды или травяных чаев, поскольку это способствует выработке гиалуроновой кислоты, необходимой для увлажнения и защиты тканей. Эксперт особенно рекомендует антиоксидантные и противовоспалительные напитки, такие как зеленый чай, имбирный и травяные чаи.

Ешьте продукты, богатые коллагеном

Особенно много этого белка в таких продуктах:

курица, индейка и свинина;

рыба, такая как тунец и лосось;

молочные продукты;

орехи и сухофрукты;

овощи и фрукты, богатые витамином С, например, цветная капуста, помидоры, перец, цитрусовые, ягоды, киви.

Уменьшите потребление сахара

Как объясняет доктор Мира, "сахар и "рафинированные" продукты отрицательно влияют на выработку коллагена и эластина из-за низкого содержания в них белка".

Увлажняйте кожу

Фото: Freepik

Когда мы говорим об увлажнении, мы имеем в виду не только использование увлажняющих средств, но и употребление достаточного количества жидкости. "Нашим клеткам нужна вода для регенерации и выведения токсинов", — напоминает доктор Мира.

Избегайте курения и алкоголя

Невозможно точно определить, насколько негативно влияет употребление табака и алкоголя влияет на здоровье кожи. Но однозначно и то, и другое фактически разрушает волокна коллагена, способствует задержке жидкости и препятствует оксигенации и питанию клеток.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.