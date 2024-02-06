Гарри и Уильям: какие вызовы ждут королевскую семью на фоне новостей о раке у Чарльза III

Накануне стало известно, что у короля Великобритании Чарльза III обнаружили рак. После этого принц Гарри должен прибыть в Европу, навестив отца.

Появление принца Гарри станет напоминанием о том, насколько раздробленной стала британская королевская семья. Об этом пишет Daily Mail.

Биограф Ричард Кей считает, что сейчас принц Уильям переживает грусть и тревогу из-за болезни его отца. Вместе с этим, перед принцем Уэльским стоит огромный вызов, ведь, вероятно, стать королем ему придется раньше, чем планировалось.

В частности, Кей заметил параллели с тем, что произошло с его бабушкой более 70 лет назад. Только тогда принцессе Елизавете было 25 лет, и она была молодой матерью, когда очень неожиданно сменила своего отца на посту монарха.

Они с принцем Филиппом имели все основания надеяться, что впереди у них будут десятки лет спокойной семейной жизни, прежде чем Елизавета II станет королевой. Впрочем, внезапная болезнь короля Георга VI и отказ от престола короля Эдуарда VIII внесли свои изменения в жизнь.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Принц Уильям на 16 лет старше, чем его бабушка в тот решающий момент, и его дети старше. Ричард Кей считает, что жизнь старшего сына короля Чарльза III во всех аспектах точно изменится.

"Для Уильяма давление вдвойне сильное, потому что дополнительное бремя, которое придет, когда его отец будет лечиться от рака, придется преодолевать в одиночестве", — отмечает биограф.

К тому же, сейчас жена принца Кейт Миддлтон восстанавливается после операции на брюшной полости.

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Сообщалось, что она сможет приступить к королевским обязанностям только после Пасхи 2024. Сам принц Уильям должен вернуться к работе в среду, 7 февраля 2024 года.

В частности, накануне стало известно о возвращении в Великобританию принца Гарри на фоне новостей об онкологии его отца. Кей считает, что присутствие герцога Сассекского будет служить напоминанием о том, насколько разобщенной стала королевская семья после смерти королевы Елизаветы в 2022 году.

Это будет первый раз, когда Гарри увидит своего отца после коронации в мае 2023 года, которую он посетил без жены Меган Маркл, сразу покинув мероприятие, ведь в тот день у принца Арчи также был день рождения.

Принц Гарри на коронации отца Фото: Getty Images

Неизвестно, встретится ли во время путешествия в Европу принц Гарри с Уильямом.

Как сообщается, братья не обменивались никакими сообщениями в течение этих месяцев. Их отношения, судя по всему, разрушили скандальные мемуары герцога "Запасной". В воспоминаниях, опубликованных в начале 2023 года, младший сын принцессы Дианы обвинил старшего брата в нападении на него, а его жену Кейт — в холодном отношении к Меган.

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

В частности, Кей отметил, что принц Уильям столкнется с вызовом покинуть свою спокойную "сельскую" жизнь в коттедже Аделаида.

"У них очень уютная жизнь там, в коттедже Аделаида в Виндзорском Большом парке, но для нормальной работы нужно много движущихся частей", — рассказывает инсайдер.

Королевский биограф добавляет, что у принца Уильяма есть свои главные интересы — беспризорность, психическое здоровье и охрана природы — но он не раскрывается так, как когда-то его отец. Принц Уэльский, например, не интересуется искусством.

"Но по крайней мере пока Уильяму придется охватить гораздо больше места, чем он обычно предпочитает. Он почти точно возьмет на себя роль своего отца по приему прибывающих и отъезжающих иностранных дипломатов", — считает Ричард Кей.

Король Чарльз III официально стал британским монархом только 6 мая 2023 года. Несмотря на то, что его провозгласили королем сразу после смерти Елизаветы II в сентябре 2022 года. Чарльз дольше всех ждал своего триумфа. Однако уже в начале 2024 года он перенес операцию из-за увеличенной простаты, а теперь стало известно о его онкологии.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла в день коронации Фото: Getty Images

Напомним, у короля Чарльза III обнаружили рак.

Также Фокус писал о планах принца Гарри и Меган Маркл на время покинуть США.