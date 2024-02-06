59-летняя Кортни Кокс показала фигуру в бикини (видео)

Знаменитость собралась принять холодную ванну. Она внимательно относится к своему рациону питания и активно занимается спортом.

59-летняя американская актриса Кортни Кокс продемонстрировала свое подтянутое тело в бикини. Кадрами отдыха звезда культового сериала "Друзья" делится в Instagram с более 14 млн подписчиков.

Исполнительница роли Моники Геллер опубликовала пост в соцсети, который назвала "свалкой фотографий". На первом снимке к ней присоединилась другая звезда культовой картины — Лиза Кудроу.

На одном из кадров Кокс предстала в купальнике. Звезда "Друзей" была одета в фиолетовое бикини, которое демонстрировало ее тело. Кортни показала свой плоский живот, скульптурные руки и крепкие ноги.

Волосы актриса собрала в пучок и полностью отказалась от макияжа.

Кортни Кокс

Звезда экрана, которой в июне 2024 года исполняется 60 лет, была возле своего дома, когда готовилась принять ледяную ванну.

В спортивной терапии ледяная ванна — которую иногда называют погружением в холодную воду — это тренировочный режим, обычно после периода интенсивных упражнений.

Кортни сохраняет свою подтянутую фигуру, начиная день с вегетарианского коктейля, который содержит огурцы и шпинат. Она также много готовит дома. И вместо обычного бургера у нее на столе бургеры из индейки.

Кортни Кокс с бойфрендом

Напомним, Кортни Кокс впервые высказалась о внезапной смерти Мэттью Перри.

Также Фокус писал о личной жизни Кортни Кокс.