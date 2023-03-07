Кортни Кокс вышла в свет с 18-летней дочерью (фото)

Сама знаменитость довольно редко выходит на публику, а тем более с единственной дочерью.

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58-летняя американская актриса Кортни Кокс вышла в свет со своей 18-летней дочерью Коко. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда культового сериала "Друзья" появилась на публике с единственной наследницей от своего первого брака. Кортни Кокс и 18-летняя Коко Аркетт посетили премьеру шестой части фильма "Крик" в Нью-Йорке.

Звездная мама выбрала для официального мероприятия образ из черного мини и блейзера, а ее дочь продемонстрировала яркое красное платье макси с глубоким декольте и черные туфли на каблуке.

[ + – ] Кортни Кокс и ее дочь Коко Фото: Getty Images

Коко Аркетт – дочь Кортни Кокс и актера Дэвида Аркетта. Родители девочки познакомились на съемках первой части картины "Крик". Они заключили брак в 1999 году. Однако в 2013 объявили о разводе.

В настоящее время исполнительница роли Моники Геллер обручена с музыкантом Джонни МакДейдом. Звездная пара вместе более 8 лет

[ + – ] Кортни Кокс и ее дочь Коко Фото: Getty Images

В противоположность Кортни Кокс, ее коллега по цеху Дженнифер Энистон детей не имеет. Актрисе диагностировали бесплодие. Кокс и Энистон даже в реальной жизни поддерживают дружеские отношения.

Напомним, Кортни Кокс рассказала о том, как отец просил ее закончить карьеру в Голливуде.

Также Фокус писал о получении Кортни Кокс звезды на Аллее славы в Голливуде.